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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人

編譯組╱灣區3日電
納巴谷著名米其林三星餐廳法國洗衣房(French Laundry)。(Getty Images）
納巴谷著名米其林三星餐廳法國洗衣房(French Laundry)。(Getty Images）

加州疫情狂飆，州長紐森3日頒布新的居家避疫令，但專家紛紛立即指出，加州要求民眾避疫已八個月，民眾已嚴重避疫疲勞。更令加州憤怒的是，紐森和其他領導人說一套做一套。一方面要求民眾避疫，他們自己卻沒有去做。這種偽善的行為，難以說服民眾，遵守規定。

不但紐森被揭發到納巴酒鄉高檔米其林三星餐廳法國洗衣房(French Laundry)參加派對，舊金山市長布里德也被揭發，同樣地到法國洗衣房參加派對。灣區最大城市聖荷西的市長李卡多，也在感恩節參加大型聚會。洛杉磯縣議員庫爾(Sheila Kuehl)也在呼籲民眾取消聚會後數小時，就被人發現去參加聚會。

灣區ABC新聞報導，東灣丹維爾市居民威爾森(Fred Wilson)說：「州長叫人遵守規定，但是他自己卻不遵守，這種偽善的行為令人卻步。大家的反應是：為什麼要聽他的？」

沙加緬度州大傳播系教授歐康諾(Barbara O'Connor)說，法國洗衣房的醜聞將會使紐森和布里德失去模範(role models)的地位。

史丹福大學胡佛研究所的華倫(Bill Whalen)也說，納巴之旅之後，紐森從此失去道德高地。他實在不應去參加派對，應該留在自己家裡。到法國洗衣房吃一頓飯的代價太大了。

柏克萊加大的傳染病學家史華茲柏格(John Swartzberg)更光火。因為他認為，防疫的成敗，主要是要說服民眾遵守防疫規則。但紐森卻偏偏自毀長城，讓民眾找到理由拒絕遵守規則。

史華茲柏格希望加州人不要看紐森做了什麼，必須知道疫情危險的現實而自行居家避疫。

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