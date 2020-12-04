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加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來

記者黃少華／舊金山報導
邱信福（中）、江詠琪（左）和塔蒙（右）呼籲更多人加入食物派發的志願者行列。（記者黃少華／攝影）
邱信福（中）、江詠琪（左）和塔蒙（右）呼籲更多人加入食物派發的志願者行列。（記者黃少華／攝影）

加州眾議員邱信福（David Chiu）3日來到華埠劉貴明小學的食物派發站當志願者，為前往領取食物的800多個家庭包裝食物袋。期間，他與舊金山—馬連食物銀行的代表見面，討論在疫情期間食物銀行對義工和食物需求增加的事項。

邱信福表示，食物安全和供應是加州居民的一大挑戰。當前，仍然有不少工薪家庭為獲得足夠的食物供給而努力。州府與聯邦資金和本地機構合作，支持居民獲得食物。在華埠，他感謝劉貴明小學每周四設置派發站為居民提供食物。

邱信福指出，舊金山—馬連食物銀行如今每周需要服務5萬5000個家庭，工作量翻倍。此外，舊金山—馬連食物銀行實際需要2000名志願者來提供服務，志願者的數量卻在過去兩個月出現下降。他呼籲華裔社區提供支持，讓更多會講廣東話和英語的雙語人士，能加入包裝和派發食物的志願者行列。

舊金山—馬連食物銀行由舊金山臨時食物庫經理江詠琪（Vicki Kong）、政府事務經理塔蒙（Marchon Tatmon）、公關和社交媒體經理霍普金斯（Keely Hopkins）代表出席當天的記者會。

江詠琪表示，位於劉貴明小學的食物站目前有30多名志願者，但很需要更多志願者來服務華埠居民。她說，從3月至今，舊金山—馬連食物銀行在舊金山和馬連兩個縣開設了29個臨時食物站，單周派發的食物已經比最初翻了一倍。所以，志願者也需要翻一倍才能完成相應的工作量增加。如果能駕車送食物上門，或者能講雙語，非常適合當志願者。

志願者鄭嘉嘉（Hebe）說，她從4月份開始在華埠劉貴明小學食物派發站當義工。因為華埠居民需要講廣東話的志願者，而她能講廣東話，就選擇每周四都前往當義工，可以更好地溝通。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）的立法助理甄錦浩（Calvin Yan）表示，佩斯金在疫情爆發之初就重視糧食作為華埠居民的重要資源。所以，佩斯金很早就與舊金山—馬連食物銀行、安老自助處、舊金山聯合校區商討，如何將食物帶到給華埠更多家庭，尤其是低收入長者。

邱信福當志願者包裝食物袋。（記者黃少華／攝影）
邱信福當志願者包裝食物袋。（記者黃少華／攝影）

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