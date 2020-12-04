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金山公寓允吸大麻 2華裔議員反對 票數不夠無力阻豁免

記者李晗 / 舊金山報導
兩名華裔議員余鼎昂（圖）和馬兆明在允許公寓樓內抽大麻的表決中，投下反對票。（本報檔案照片）
兩名華裔議員余鼎昂（圖）和馬兆明在允許公寓樓內抽大麻的表決中，投下反對票。（本報檔案照片）

經過多輪的投票表決，舊金山的公寓樓禁止吸菸、禁止吸大麻的法例最終塵埃落定。其中，禁菸的部分獲得通過。但是抽大麻的則獲得豁免，即公寓樓內仍然允許抽大麻。

兩名華裔議員余鼎昂和馬兆明在允許抽大麻的表決中投下反對票。但是票數不夠，無力阻止豁免。

法案由市議長余鼎昂提出。余鼎昂即將在本月內的會期結束之後卸任，因此這個公寓樓禁菸令也將是他在議會中的最後一項重大立法。

余鼎昂表示，二手菸有害健康，許多的死亡都是由二手菸造成，因此提出在多單位住房內禁止吸菸的法令。因為多單位住房的空氣排氣系統是聯通的，一人在屋內抽菸，二手菸很可能透過排氣管道輸送至其他的房屋內，影響小孩、長者的健康。

多單位住房包括出租公寓樓（Apartment）、康斗（condo）、散房、公營房屋等等。新法例規定在陽台也不允許抽菸，除非是距離大門有15呎更遠的公共空間地帶。

余鼎昂的法案中也禁止了抽大麻，因為二手的大麻菸味一樣對於身體有害。但是在舊金山，大麻產業高調反對禁止抽大麻的措施。余鼎昂隨後加入修訂，允許使用藥用大麻。但是大麻產業以及議會內的其他同事仍然不滿，要求完全豁免大麻，即允許娛樂用大麻。

最終，在將大麻從禁令中完全豁免的表決中，只有余鼎昂、馬兆明、安世輝（Ahsha Safai）三人投下反對票，即8比3豁免了大麻。

馬兆明提到了大麻的「民權」議題，但是最終仍然反對在公寓樓內吸大麻。另一位華裔議員李麗嫦則支持豁免大麻，表示大麻監管委員會應該在這個議題上有更多投入。

議員們一度想要將法案打回委員會內再議，延遲表決。但是該臨時提議5比6失敗。最終整一個公寓樓內的禁菸的法案10比1獲得通過，僅議員潘正義反對。

法案將在下周二讀表決，待市長布里德（London Breed）簽字之後30天內生效。

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