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走出困境 紀寶如12月11日線上分享戲劇人生

記者李榮／聖荷西報導
南灣愛修教會將邀請紀寶如在線上分享生命經歷。（南灣愛修教會提供）
南灣愛修教會將邀請紀寶如在線上分享生命經歷。（南灣愛修教會提供）

早年台灣知名童星、現任社團法人台灣優質生命協會秘書長紀寶如，本身人生經歷就像戲劇一樣特別，經歷過不少苦難與風雨。南灣愛修教會12月11日(周五)晚間7時30分，邀請紀寶如在線上舉行分享會，分享她的波折人生與走出困境的力量。

紀寶如走紅於50、60年代，被譽為台灣「永遠的女童星」。幼時祖母的一句話「你十秒內哭，我就給你一塊錢」，讓她五歲就踏入演藝這一行，從此改變人生。雖然在螢幕前看似光鮮亮麗，但背後卻承受很大的壓力。

紀寶如說，小時的生活都是在演連續劇、電影、唱歌作秀，並不知道自己是否快樂。18歲那一年，她遇上了余龍（歌星余天的三弟），讓紀寶如感受到從來沒有過的關懷與愛；可是12年後一場大火，帶走余龍的生命，也讓三個孩子沒有了爸爸。

紀寶如與原生家庭的關係也不理想，「跟爸爸第一次的談話是18歲。我跟他說我要嫁余龍，那時已經懷孕了。結果直接就，啪，一巴掌（過來）。」紀寶如的父親先後有三個配偶，三個配偶和父親的關係是「有來沒往，關係不佳，彼此沒話說」。

1992年余龍跟朋友去台北市撫順街「神話世界KTV」唱歌，遭遇火災身亡。而余龍父母將余龍之死怪罪紀寶如，不允許紀寶如與大兒子見面；紀寶如也認為，余龍的死是被她執意離婚及離家出走害的。紀寶如獨力撫養小孩，偷偷到酒店賺錢，一度喝到酒精中毒，又幾度割腕自殺。脫離夜生活後，她曾嘗試行銷與創業，卻並不順利。認識信仰後，突然在禱告中大哭，決定受洗並在信仰中改掉逞強、好勇的個性。

紀寶如分享時間：12月11日(周五)晚上7時30分。ZOOM雲端會議登入方式：會議ID：332-752-2683。密碼：7777。或者直接上網https://us02web.zoom.us/j/3327522683。7777。（聚會免費参加，但請事先報名。）報名：forms.gle/BFHpgkuuUF2ecVMFA。

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