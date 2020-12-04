聖縣遊民收容所、長照中心 確診暴增

新冠肺炎疫情案例飆升，衛生官員呼籲檢測。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 近來又激增，聖克拉拉縣府衛生局3日指出，在遊民收容中心以及長期照護中心，確診案例突然「驚人地」（alarming spikes）激增。縣府指出，數字上升是「不幸的指標」，也說明新冠肺炎在社區迅速「指數級」上升，影響縣內最脆弱的居民。

衛生局表示，新冠肺炎的社區流行率高意味著：儘管在群聚設施進行保障作法，以及定期測試，新冠肺炎的感染風險還是顯著增加。

聖克拉拉縣衛生局副局長George Han指出，病例增加和住院率的上升，讓大家必須更重視疫情，每個人都應該採取一切可能步驟，減少病毒的傳播。

縣府表示，在初期時「未安置人口」（unhoused population）病例相對較少，但在11月下旬，卻突然開始出現大量病例，顯示社區傳播急劇上升。例如聖荷西一個非住房緊急避難所在11月23日報告發現20個案例的陽性檢測 ，11月29日更有26次陽性檢測，12月2日又出現14次陽性檢測，「在60起案件中，有4例是工作人員，其餘是『住戶』。」

聖荷西另一處遊民收容所在11月18日發現兩次陽性檢測，11月30日又出現兩次陽性檢測，12月2日再發現三次陽性結果。七個確診案例中，一位是職員，其餘是客戶。

縣府表示，出現陽性病例後就停止轉介新的客戶到收容所，且聯繫所有陽性的人，要求隔離在旅館。對於曾和陽性患者接觸的人，縣府也將大多數的客戶做預防性的隔離。

衛生局指出，聖縣加強採取防護措施，包括禁止在遊民避難所聚會、用餐、娛樂，改善通風，隨時強制戴口罩。也加強宣導，通知大家嚴峻情況。

聖他克拉拉縣有專門調查疫情的小組，提供各方面的資源支持。也希望社區成員努力，一定戴口罩、保持距離、避免與家庭外的人接觸，共同防堵病毒散播。