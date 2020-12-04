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經文處「Taiwan Can Help」接龍 防疫經驗奪冠

記者李榮／聖荷西報導
配合台灣能幫忙的精神，經文處舉辦接龍，最多網友認為「台灣防疫經驗」是心目中的第一名，也代表台灣的軟實力。（經文處提供）
配合台灣能幫忙的精神，經文處舉辦接龍，最多網友認為「台灣防疫經驗」是心目中的第一名，也代表台灣的軟實力。（經文處提供）

經文處配合台灣推動參與「世界衛生大會」(World Health Assembly)，11月起在官方臉書「Taiwan in San Francisco」舉辦「#WHO can help? Taiwan can help!」留言接龍，請僑胞朋友發揮自由創意留言：「＿＿＿＿，Taiwan Can Help！」空格內可任意填寫，譬如民主精神、防疫經驗等，希望大家腦力激盪，宣揚台灣可以為國際做出的貢獻。

活動截止後統計，發現最多人選擇的是「台灣的防疫經驗」，也表示台灣防疫經驗是參加活動的網友心中現在最多人認同第一名的台灣軟實力。

駐舊金山台北經文處指出，先前經文處辦理「最想念的台灣美食」留言抽獎活動，迴響熱烈，因此再度舉辦「台灣能幫忙」接龍。除提供2張Amazon eGift Card作為獎勵，也準備5組「台灣喔熊」玩偶及5本外交部製作的2021年記事案曆「漫騎趣台灣」當抽獎贈品，吸引超過400名網友按讚、368人留言及287人分享。

經文處指出，這次網友留言接龍的前10大「Taiwan Can Help」項目，依序為：台灣防疫經驗、台灣美食、台灣美麗風景、台灣人情味及善良人民、台灣民主價值、台灣健保、台灣治安、台灣製造產品、台灣多元文化及同性婚姻合法化等，這些不但是著名的成就，也是近年來讓國人深感驕傲的軟實力。

經文處說，由於網友參與熱絡，未來將繼續舉辦臉書粉絲團票選活動，並且提供精美的獎品，凝聚人氣宣揚台灣。

台灣 防疫 臉書

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