加州失業申請少了 但多家科技公司將裁員

邁威爾將裁員120人，1月4日生效。(取自網路)

加州 自3月新冠疫情開始，關閉商業活動迄今，失業金申請已降至最低。不過，一些矽谷科技公司與提供科技產業相關服務公司已準備新裁員 計畫。根據州府文件，日立(Hitachi Vantara)、波士頓科學公司(Boston Scientific)、邁威爾(Marvell Semiconductor)、PayPal皆於11月宣布將裁員。

勞工部3日報告，加州上周有12萬9700個首次失業金申請，比前一周減少3萬8500個。儘管加州失業申請改善，但科技產業裁員與每周失業申請仍高於水平，顯示加州與灣區經濟仍疲弱。

前加州就業發展局局長柏尼克(Michael Bernick)表示，加州經濟仍處於停滯，過去兩個月僅有少數新增招聘，也不見經濟成長。

加州就業發展廳11月公布正式文件，下列多家科技公司將進行裁員：

‧Hitachi Vantara將在聖他克拉拉裁減148個工作。

‧Boston Scientific將關閉門羅公園辦公室、裁掉126名員工。

‧邁威爾將在聖他克拉拉總部裁減120個職位。

‧PayPal將在北聖荷西 辦公室減少56個工作。

邁威爾裁員2021年1月4日生效。最近，公司針對一條產品線變更，啟動業務重組。邁威爾並未說明裁員原因，但曾於8月28日提交監管機構一份文件中提及，已見到企業網絡、企業服務器、儲存終端市場客戶對需求減少，新冠疫情持續影響公司業務。

醫療設備製造商波士頓科學的人力資源經理杜肯(Nancy Duncan)指出，公司自願從市場回收Lotus Edge主動脈瓣系統(Lotus Edge Aortic Valve System)，因此將關閉門羅公園整個園區，裁員明年1月底開始持續數月。

灣區公司受到新冠相關業務限制與關閉打擊，科技公司這一波裁員將影響其他產業與公司。提供食品與設施服務的Aramark公司也決定裁128名員工，包括66名在密爾比達、62名在聖荷西。主因是聖荷西科技公司思科(Cisco Systems)近來通知Aramark，思科將僅需要有限服務。Aramark人力資源總監阿格斯頓(Ildiko Agoston)表示，新冠全球大流行對業務造成前所未有的打擊。