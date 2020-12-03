發明在家驗新冠病毒 史丹福：可信度高

史丹福大學發明在家自己檢測新冠病毒的套組研究「VERA」，11月24日獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。（史丹福大學提供）

史丹福大學 醫學研究人員發明了在家自己檢測 新冠病毒的套組「VERA」，11月24日正式獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）緊急使用授權。研究目的是更加了解新冠病毒感染的人口特徵統計，並確定家用版的樣本蒐集套組，能促進人們獲得準確檢測的機會增加。

這項檢測新冠病毒套組研究計畫名字為「CATCH」，是由史丹福大學及臉書創辦人妻子普利西拉‧陳（Priscilla Chan）的Biohub共同開發的，研究計畫推出了「Vera」新冠病毒無監督蒐集套組，提供組織一種經濟、高效率的方法來讓個人做出可靠、安全的新冠病毒檢測。這也是史丹福大學用來替多個組織提供檢測服務的工具。

史丹福大學表示，使用檢測套組，個人可以使用套組提供的棉花棒，安全、溫和地在鼻孔內部前端擦拭，之後透過快遞送回史丹福醫院病毒學實驗室，進行新冠病毒檢測。而自己檢測的工具包和Vera雲端檢測平台將與其他實驗室、其他組織資料相連結，也可以進行更廣泛的公共健康監控。

這項研究能獲得緊急使用授權，仰賴生技公司Color的幫忙，能在研究之外獲得檢測實驗。Color公司並合作開發了早期的檢測套組，並促成FDA申請過程。而「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）也提供了技術援助。

檢測套組內使用了Parkdale-Mills子公司U.S. Cotton和SteriPack提供的長型棉花棒，這個棉花棒也是由聯合健康集團、蓋茲基金會及Quantigen支持的臨床計畫開發。48小時內將樣本給史丹福大學實驗室或任何實驗室，就能檢測，也因此讓自己檢測套組可以更廣泛地發給組織、企業與個人。

史丹福大學研究指出，透過43個年齡、種族、教育程度不同的成年人自我檢測，發現所有參與者都能成功地蒐集到樣本，且檢測內容也可信度也符合水準，檢測方式又容易。這類型自我檢測套組也提供了一個全新的途徑，不需要醫護人員協助，減少了資源耗損。