我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

發明在家驗新冠病毒 史丹福：可信度高

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學發明在家自己檢測新冠病毒的套組研究「VERA」，11月24日獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。（史丹福大學提供）
史丹福大學發明在家自己檢測新冠病毒的套組研究「VERA」，11月24日獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。（史丹福大學提供）

史丹福大學醫學研究人員發明了在家自己檢測新冠病毒的套組「VERA」，11月24日正式獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。研究目的是更加了解新冠病毒感染的人口特徵統計，並確定家用版的樣本蒐集套組，能促進人們獲得準確檢測的機會增加。

這項檢測新冠病毒套組研究計畫名字為「CATCH」，是由史丹福大學及臉書創辦人妻子普利西拉‧陳（Priscilla Chan）的Biohub共同開發的，研究計畫推出了「Vera」新冠病毒無監督蒐集套組，提供組織一種經濟、高效率的方法來讓個人做出可靠、安全的新冠病毒檢測。這也是史丹福大學用來替多個組織提供檢測服務的工具。

史丹福大學表示，使用檢測套組，個人可以使用套組提供的棉花棒，安全、溫和地在鼻孔內部前端擦拭，之後透過快遞送回史丹福醫院病毒學實驗室，進行新冠病毒檢測。而自己檢測的工具包和Vera雲端檢測平台將與其他實驗室、其他組織資料相連結，也可以進行更廣泛的公共健康監控。

這項研究能獲得緊急使用授權，仰賴生技公司Color的幫忙，能在研究之外獲得檢測實驗。Color公司並合作開發了早期的檢測套組，並促成FDA申請過程。而「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）也提供了技術援助。

檢測套組內使用了Parkdale-Mills子公司U.S. Cotton和SteriPack提供的長型棉花棒，這個棉花棒也是由聯合健康集團、蓋茲基金會及Quantigen支持的臨床計畫開發。48小時內將樣本給史丹福大學實驗室或任何實驗室，就能檢測，也因此讓自己檢測套組可以更廣泛地發給組織、企業與個人。

史丹福大學研究指出，透過43個年齡、種族、教育程度不同的成年人自我檢測，發現所有參與者都能成功地蒐集到樣本，且檢測內容也可信度也符合水準，檢測方式又容易。這類型自我檢測套組也提供了一個全新的途徑，不需要醫護人員協助，減少了資源耗損。

檢測 史丹福大學 FDA

上一則

中低收入家庭首購者 可申請2.5萬元買房頭期款

下一則

聖縣首批疫苗 前線醫護將先注射

延伸閱讀

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
史丹福校長拉文 獲頒加拿大勳章

史丹福校長拉文 獲頒加拿大勳章
史大研究：德州高中歷史課本 忽視有色族裔

史大研究：德州高中歷史課本 忽視有色族裔
史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西裔比率最高

史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西裔比率最高
史丹福大學研究：確診者傳染家人機率 約17%

史丹福大學研究：確診者傳染家人機率 約17%
持續評估 史丹福力拚讓學生冬季返校

持續評估 史丹福力拚讓學生冬季返校

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報