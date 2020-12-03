金山新法 房東必須申報租金、是否空置信息

舊金山的房東需要申報租賃單位的信息給市政府，包括租金多少、是否空置等等。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 市議會全票通過新法律，要求全市的房東 必須申報租賃單位的信息給市政府，包括該單位的地址、租金 多少、是否空置等等。

因為疫情原因，許多原本居住在舊金山的上班族和學生都搬離，導致市內租金大跌，同時出現大量空置。市議員李麗嫦隨後提出立法，要求房東們上報租賃單位的信息，以更好地讓市府在決定租務政策時，可以全盤審視全市的房屋租賃市場的情況。

法案料將在2022年7月生效，屆時擁有超過十個單位的房東必須提交上述的信息給市府的租務委員會（Rent Board），2023年之後，所有的房東都要提交。

市議會議長余鼎昂支持法案，他說法案只是需要更多的數據信息，來解決舊金山的房屋短缺的問題，尤其是了解有多少的空置住房。

雖然法案在政界獲得一致聽過，但是有房東權益的代表團體則反對，因為法案會提高一些租務委員會的費用，同時申報給市府租金信息，可能會涉及違反隱私保護。

因為舊金山有些公寓樓，有租客租的早，且受到租管保護的話，可能租金付的很低。但是同一棟樓內，有的人是近期才新租下的話，可能租金就會給的很高。業界也擔心一旦租金數字申報公開之後，可能引發租客之間的矛盾。

法案實施之後，因為將會大幅度增加租務委員會的工作量，因此在房東註冊申報時候，將會要提交50元的費用，這部分費用由房東和租客分攤，各自支付25元。每個單位每年與租務委員會年費也要上漲5至12元。租務委員會也將會增聘人手，處理這些申報的事宜。