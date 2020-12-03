我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

市行政官休長假 砲轟黃永樂騙子 重申公務生涯恪守紀律

記者李晗╱舊金山報導
舊金山市行政官娜奧米凱利炮轟黃永樂。（本報檔案照片）
舊金山市行政官娜奧米凱利炮轟黃永樂。（本報檔案照片）

深陷腐敗醜聞的金山官員凱利夫婦，丈夫哈林凱利（Harlan Kelly）被起訴之後已經辭去水利局長一職。身為市內最高的非民選官員，妻子娜奧米凱利（Naomi Kelly）隨即也申請休長假，同時砲轟已經認罪並且指證他們的華裔商人黃永樂（Walter Wong）是「騙子」。

12月2日，周三，腐敗醜聞發酵兩天之後，娜奧米凱利致信市長布里德（London Breed），申請自願性休長假。據悉休假的時長是六周。

娜奧米凱利在信中說，因為一連串的事情，現在自己需要把重心放在家庭上，尤其是家中的兩個小孩受到了很大影響，並因為這些指控和傳言而感到悲痛（devastated）。她強調，自己20多年來的公務生涯，一直都非常遵守道德紀律。

信中她也砲轟黃永樂是個騙子，以力證自己的清白。她說，黃永樂是一個不光彩的、絕望的人，欺騙了很多好人很多年，現在試圖再來擺布他人以試圖減刑。

黃永樂已經在今年年中認罪，配合調查。黃永樂在華埠活躍多年，曾經是中華總商會成員，也是城中有名的「加快許可」審批的諮詢顧問。在最新的起訴哈林凱利的文件中，他供認了大量的腐敗細節，包括支付凱利夫婦前往香港中國旅遊的事情，以及透過這層關係獲得市府工程合同。

娜奧米凱利的政治前途在丈夫案發之後一直備受關注。她在2012年獲得時任市長李孟賢的委任，成為市府的行政官，統領全市各個公務局級部門。2017年李孟賢離世，2018年現任市長布里德（London Breed）贏下選舉，娜奧米凱利的官職獲得留任至今。

已經認罪的黃永樂，供認了大量哈林凱利涉及腐敗的信息。（本報檔案照片）
已經認罪的黃永樂，供認了大量哈林凱利涉及腐敗的信息。（本報檔案照片）

華埠 中國 香港

上一則

金山新法 房東必須申報租金、是否空置信息

延伸閱讀

金山市府腐敗案發酵 布里德審視涉案行政官去留

金山市府腐敗案發酵 布里德審視涉案行政官去留
參加華人慶生聚會 舊金山市長布里德是否違防疫令惹爭議

參加華人慶生聚會 舊金山市長布里德是否違防疫令惹爭議
奴魯案扯出案中案 SFPUC總經理爆收受黃永樂賄賂

奴魯案扯出案中案 SFPUC總經理爆收受黃永樂賄賂
川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

華為副總裁凱利深圳猝死 網友聯想海伍德事件

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報