市行政官休長假 砲轟黃永樂騙子 重申公務生涯恪守紀律

舊金山市行政官娜奧米凱利炮轟黃永樂。（本報檔案照片）

深陷腐敗醜聞的金山官員凱利夫婦，丈夫哈林凱利（Harlan Kelly）被起訴之後已經辭去水利局長一職。身為市內最高的非民選官員，妻子娜奧米凱利（Naomi Kelly）隨即也申請休長假，同時砲轟已經認罪並且指證他們的華裔商人黃永樂（Walter Wong）是「騙子」。

12月2日，周三，腐敗醜聞發酵兩天之後，娜奧米凱利致信市長布里德（London Breed），申請自願性休長假。據悉休假的時長是六周。

娜奧米凱利在信中說，因為一連串的事情，現在自己需要把重心放在家庭上，尤其是家中的兩個小孩受到了很大影響，並因為這些指控和傳言而感到悲痛（devastated）。她強調，自己20多年來的公務生涯，一直都非常遵守道德紀律。

信中她也砲轟黃永樂是個騙子，以力證自己的清白。她說，黃永樂是一個不光彩的、絕望的人，欺騙了很多好人很多年，現在試圖再來擺布他人以試圖減刑。

黃永樂已經在今年年中認罪，配合調查。黃永樂在華埠 活躍多年，曾經是中華總商會成員，也是城中有名的「加快許可」審批的諮詢顧問。在最新的起訴哈林凱利的文件中，他供認了大量的腐敗細節，包括支付凱利夫婦前往香港 和中國 旅遊的事情，以及透過這層關係獲得市府工程合同。

娜奧米凱利的政治前途在丈夫案發之後一直備受關注。她在2012年獲得時任市長李孟賢的委任，成為市府的行政官，統領全市各個公務局級部門。2017年李孟賢離世，2018年現任市長布里德（London Breed）贏下選舉，娜奧米凱利的官職獲得留任至今。