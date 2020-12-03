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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

聖縣首批疫苗 前線醫護將先注射

記者陳程威╱聖荷西報導
湯儀表示，聖縣已向加州政府提交疫苗計畫。(視頻截圖)
湯儀表示，聖縣已向加州政府提交疫苗計畫。(視頻截圖)

在2日舉行的聖他克拉拉縣公共衛生部門的記者會上，聖他克拉拉谷醫療中心副首席醫療官(Associate Chief Medical Officer at Santa Clara Valley Medical Center)湯儀(Dr. Jennifer Tong)表示，聖縣已經向加州政府提交了疫苗的計畫，說明了疫苗的管理，社區分配與參與。第一批疫苗將會分配給感染新冠病毒風險最高的前線醫護人員。對於疫苗所需的優先順序則會由聯邦政府所制定。

湯儀表示，居住在長照機構中的民眾也是優先考慮的對象之一。對於學童的接種計畫，她表示還在討論之中，並無明確的答案。對於疫苗的供應量，湯儀表示會從不同的廠家進行溝通，努力取得疫苗讓民眾可以在聖他克拉拉縣當地進行接種。

她對於疫苗的安全性表示信心。關於疫苗的存儲跟分配，湯儀表示，聖他克拉拉縣的冷凍存儲設備充足，1日又剛剛到了一批。縣府也在持續跟業者訂購冷凍存儲設備，有信心可以存儲跟分發所有獲取疫苗。

聖他克拉拉縣住院人數在感恩節後持續升高，縣政府目前的任務是要維持醫院的負荷量。截至12月1日，全縣共有287人住院。在聖縣南部和東聖荷西(East San Jose)，ICU加護病房的負載量更是達到了93%。

湯儀表示，截止到1日，聖縣南部跟東聖荷西區域內沒有一家醫院的ICU病房多於五張病床，令她擔憂。縣內其餘地區的ICU病房負載量為84%。全縣的醫院都在通力合作以保障高質量的醫療服務。

談到旅行隔離措施，聖他克拉拉縣行政官威廉斯(James R. Williams)表示，對於旅行超過150英里的人實施隔離措是為了減緩病毒的傳播。公家出行、醫護人員進行醫療工作、患者接受醫療服務則不受此限制。至於把數字訂在150英里，威廉斯表示是為了照顧人們的日常工作，進行醫療服務等。

威廉斯說，縣政府在密切關注疫情，後續會有相關的應對措施。他也指出州政府跟聯邦政府的行動對於疫情防控的重要性。

疫苗 威廉 疫情

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