史丹福校長拉文 獲頒加拿大勳章

史丹福大學校長拉文獲頒加拿大勳章。(史丹福大學提供)

史丹福大學校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)獲頒加拿大 勳章(Order of Canada)。這是加拿大的最高榮譽之一。

加拿大總督辦公室(Office of the Governor General of Canada) 日前宣布拉文獲得這個獎項,表彰拉文在發育神經科學的開創性貢獻、卓越的學術領導力和對科學的大力倡導。

拉文出生在安大略,擁有美國 和加拿大雙重國籍。

拉文表示,對於能夠與其他為這個國家作出卓越貢獻的公民一起獲獎深表榮幸。「我深信科學研究的價值和高等教育的重要性。我對自己在發展神經科學方面的貢獻、對科學的倡導以及研究機構受到認可感到高興。」

作為著名的神經科學家,拉文是大腦發育和修復研究領域的世界級權威。他和同事們通過識別引導神經細胞間連接形成的分子,揭示了在胚胎發育過程中大腦中的神經迴路是如何形成的。這些機制的缺陷會導致神經紊亂。這些機制也為創傷後神經連接的再生提供了靶點。他的研究還集中在阿茲海默症和帕金森氏症等大腦退化疾病的病因和治療上。

作為史丹福大學第11任校長,拉文與教務長德瑞爾(Persis Drell)共同領導了學校的「長遠願景」(long - Vision initiative)計畫。這一計畫通過新的研究型大學模式來增強史丹福對世界的貢獻。即加速知識的創造,縮短從知識轉換為解決方案的時間,加快向世界傳遞這些新方案的速度。

他的貢獻得到了無數獎項和榮譽的認可,包括2020年格魯伯神經科學獎(Gruber Neuroscience Prize)。他是美國國家科學院(National Academy of Sciences)、國家醫學院(National Academy of Medicine)、美國人文與科學院(American Academy of Arts and Sciences)和美國哲學會(American Philosophical Society)成員。

他也是英國 皇家學會(Royal Society)、加拿大皇家學會(Royal Society of Canada)、英國醫學科學院(Academy of Medical Sciences)和美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)的成員。

加拿大勳章1967年由英國女王伊麗莎白二世建立,用以表彰「傑出的成就、對社區的奉獻和對國家的服務」。