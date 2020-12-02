交通違規拒捕搶奪警槍傷人 聖荷西幫派成員被控襲警

圖為聖荷西警方在街頭巡邏。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣地檢處表示，一名聖荷西幫派 成員被指控在逮捕過程中使用警槍襲警，子彈幾乎擊中了兩名警察 。

22歲的嫌犯普利多(Rodel Pulido)訂於2日(星期三)下午1時30分在聖他克拉拉縣法院提堂。被控罪名包括使用槍械襲擊警察、武力抵抗或威懾警察的重罪以及其他指控。如果罪名成立，普利多可能面臨長期監禁。

聖縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示：「如果你襲擊了警察，你就威脅了我們社區所有人的生命。我的辦公室將在法律允許的最大範圍內起訴這些卑鄙而又極其危險的罪行。」

11月27日下午6時42分，兩名警察駕駛一輛巡邏車在聖荷西Avalani Avenue 500號路段截停了一名違反交通規則的嫌犯。

當聖荷西警察要求普利多下車時，他表示拒絕。其他警官開始到達現場進行協助。普利多最終下車。他先在車內外打了幾個電話。之後有些不明身分的人陸續到達現場。警方出於安全考慮，決定在繼續調查期間給普利多戴上手銬。

普利多抗拒並推開警方。警方最初無法控制普利多，這場衝突持續了一分多鐘。普利多用左手抓住了一名警官的手槍套。警方的專用手槍套使普利多無法拔出手槍，但他調整槍套向警方開了一槍。子彈穿過一個警官的褲子，並擊中了另一名警官的右大腿。受傷的警察在醫院接受了治療並已出院。