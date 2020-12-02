我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

謝父憶謝家華「對無數人產生深遠影響」

記者李榮／灣區報導
謝家華（後排右二）2018年時與父母及中國團隊的合照。後排左一為謝傳剛。中排左二為母親李小林。（謝傳剛提供）
謝家華（後排右二）2018年時與父母及中國團隊的合照。後排左一為謝傳剛。中排左二為母親李小林。（謝傳剛提供）

知名網路鞋店「Zappos」華裔創辦人謝家華（Tony Hsieh），日前傳出在東岸拜訪親友時，遇上房屋失火而發生意外，送醫治療後仍不幸過世，享年僅46歲，引起社區惋惜與哀悼。謝家華的父親謝傳剛12月1日感謝大家的關心，「我們很清楚，謝家華對全世界無數人產生了深遠的影響。」

謝傳剛在聲明中指出，非常感謝Tony（謝家華）去世後大家所表現出的愛和尊重。謝家華對全世界無數人產生了深遠的影響，「謝家華是一位前瞻的思考者（forward thinker），而且很有熱情，並且為他人帶來歡樂。同時，也連接了社區和各行各業的人。

謝傳剛回憶愛子謝家華，「他（謝家華）重視生活經驗和關係，而不是物質財富，他總是選擇善良。」

謝傳剛表示，謝家華在個人生活和工作上都非常有成就，「但是作為父母，我們最引以為豪的是他的為人處世。」謝傳剛表示，謝家華有真正的同情心，以及無限的希望，總是想要提升他周圍的人。他經常稱自己為火車最後的「守車」（caboose），在最後一節，因為其他人都排在前面。

「我們希望透過傳播他生活的原則來繼承他的legacy(遺志)，透過有意義的生活經歷尋找快樂，激勵和幫助他人。而且最重要的是：傳遞幸福。」謝傳剛說。

被譽為「網路鞋王」的謝家華，是在1999年與另外兩名合夥人創立Zappos，後來成為美國最大網路鞋商。2009年時由亞馬遜以12億元收購。謝家華今年8月才剛退休，身價8.4億元。在突然傳出火災身亡的不幸事件後，包括亞馬遜創辦人貝佐斯在內多位名人為謝家華哀悼。不過，雖然謝家華成功早、且是富豪身家，但是他不喜歡外界強調他的財富與世俗定義的成功。

謝家華 亞馬遜 美國

上一則

金山新冠確診翻4倍 「危險的寒冬」來了

延伸閱讀

火災發生時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起

火災發生時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到
父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力
謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元