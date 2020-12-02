謝父憶謝家華「對無數人產生深遠影響」

謝家華（後排右二）2018年時與父母及中國團隊的合照。後排左一為謝傳剛。中排左二為母親李小林。（謝傳剛提供）

知名網路鞋店「Zappos」華裔創辦人謝家華 （Tony Hsieh），日前傳出在東岸拜訪親友時，遇上房屋失火而發生意外，送醫治療後仍不幸過世，享年僅46歲，引起社區惋惜與哀悼。謝家華的父親謝傳剛12月1日感謝大家的關心，「我們很清楚，謝家華對全世界無數人產生了深遠的影響。」

謝傳剛在聲明中指出，非常感謝Tony（謝家華）去世後大家所表現出的愛和尊重。謝家華對全世界無數人產生了深遠的影響，「謝家華是一位前瞻的思考者（forward thinker），而且很有熱情，並且為他人帶來歡樂。同時，也連接了社區和各行各業的人。

謝傳剛回憶愛子謝家華，「他（謝家華）重視生活經驗和關係，而不是物質財富，他總是選擇善良。」

謝傳剛表示，謝家華在個人生活和工作上都非常有成就，「但是作為父母，我們最引以為豪的是他的為人處世。」謝傳剛表示，謝家華有真正的同情心，以及無限的希望，總是想要提升他周圍的人。他經常稱自己為火車最後的「守車」（caboose），在最後一節，因為其他人都排在前面。

「我們希望透過傳播他生活的原則來繼承他的legacy(遺志)，透過有意義的生活經歷尋找快樂，激勵和幫助他人。而且最重要的是：傳遞幸福。」謝傳剛說。

被譽為「網路鞋王」的謝家華，是在1999年與另外兩名合夥人創立Zappos，後來成為美國 最大網路鞋商。2009年時由亞馬遜 以12億元收購。謝家華今年8月才剛退休，身價8.4億元。在突然傳出火災身亡的不幸事件後，包括亞馬遜創辦人貝佐斯在內多位名人為謝家華哀悼。不過，雖然謝家華成功早、且是富豪身家，但是他不喜歡外界強調他的財富與世俗定義的成功。