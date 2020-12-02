效法喬丹 柯瑞個人品牌「Curry Brand」登場

NBA兩屆最有價值球員（MVP）、金州勇士後衛柯瑞，30日和知名運動品牌安德瑪（Under Armour）聯合宣布，推出柯瑞的專屬個人品牌「Curry Brand」。（記者劉先進／攝影）

NBA兩屆最有價值球員（MVP）、金州勇士後衛柯瑞 ，30日和知名運動品牌安德瑪（Under Armour）聯合宣布，推出柯瑞的專屬個人品牌「Curry Brand」，安德瑪公司將有一個專門的服裝部門來經營品牌。

此前，柯瑞在安德瑪旗下的產品，屬於簽名鞋。這次他的新品牌「Curry Brand」，類似於籃球之神喬丹 （Michael Jordan）和Nike的關係，是一個獨立的個人品牌。新品牌將推出多項運動產品，最主要的是籃球和高爾夫產品。

柯瑞表示，籃球是他不用思考、也是最擅長的表達方式，「當涉及到高爾夫、跑步和訓練，以及其他運動時，這也是我成長經歷的一部分。我總是參加各種各樣的運動，接觸到很多不同的人和技能，這對我的發展很重要。不管一個孩子對什麼感興趣，我們都希望能夠給他們提供一個機會，讓他們體會那種感覺。我們將從籃球開始，確保有產品、計畫和場館，讓他們能夠參與其中，並希望擴大規模和品牌。」

柯瑞的新品牌，將在青少年體育方面進行大量投資 ，與非營利組織「積極教練聯盟 」（Positive Coaching Alliance）合作，為青少年教練提供專業幫助。計畫將首先投入100萬元，用於翻新球場，打造安全的運動場所，投資各種計畫，讓孩子們以安全的方式在球場上，與合適的、有影響力的人一起運動。