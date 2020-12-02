史大研究：德州高中歷史課本 忽視有色族裔

史丹福大學語言學及電腦教授賈拉夫斯基（Dan Jurafsky）。（史丹福大學提供）

史丹福大學 研究人員利用AI人工智慧測試高中歷史課本的內容，發現德州 的高中歷史課本明顯對白人的關注比非裔 、西語裔、少數民族及女性高。尤其西語裔占德州學生入學比率為52%，但被提及的歷史卻只有不到四分之一，差異許多。

這項研究是由史丹福大學語言學博士生德姆斯基（Dorottya Demszky）負責，共同研究者還有史丹福大學語言學及電腦教授賈拉夫斯基（Dan Jurafsky）、史丹福大學教育學副教授伯姆利（Patricia Bromley）及柏克萊加大自然語言處理博士李露西共四人。

德姆斯基表示，對於閱讀這些教科書長大的人來說，得到這樣的結論相當讓人驚訝，希望藉由量化教科書內的文字內容，讓未來教科書編寫上可以更具代表性。

除了將書內的種族量化外，研究者也使用自然語言處理工具，量化了這些群體在書中被使用的詞彙，進而了解到不同種族在歷史課本中被呈現的樣貌。研究指出，白人較常與表示權力的詞彙連結，女性則更與婚姻、家庭相連結，非裔人士與無能為力、逼迫等詞彙，而缺乏政治行動、政府等相關性。

德姆斯基表示，教科書時常由當權者的優先考慮和偏見來形塑。舉例來說，直到20世紀中葉，許多南方學派的人都還認為美國內戰主要是關於國家權利，而並非推翻奴隸制。

賈拉夫斯基表示，自然語言處理可以揭露出人們在文本中，以隱性的方式去描述自己的看法，並能夠捕捉到語言對人類和社會的影響。

史丹福大學研究指出，德州歷史課本另一個引人關注的事情是，內文幾乎很少提及西語裔。除了與墨西哥戰爭外，幾乎沒有被提及。而女性被提及的次數也遠低於男性的次數。

德姆斯基表示，許多教科書因政治因素而有所偏見，過度側重於政治事件或政治人物，而非關注人們的生活。他說，這篇論文主要目的是透過機器學習及自然語言處理，分析教科書的內容，希望透過揭露這樣的事實，有機會改變教科書編寫的模式。