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舊金山聯合校區12.3起每周四提供兒童少年免費膳食

記者黃少華／舊金山報導
舊金山聯合校區一些註冊學生在指定學校戶外領取免費膳食。（Getty Images）
舊金山聯合校區一些註冊學生在指定學校戶外領取免費膳食。（Getty Images）

舊金山聯合校區（SFUSD）將從12月3日開始，每周四向舊金山所有18歲及以下的兒童提供免費即食便餐。無論他們在校區的註冊狀態如何。

這項計畫將安排在舊金山18所學校進行，提供打包好的飯菜、零食、牛奶、新鮮水果和蔬菜。兒童所在的家庭成員可以到任何一所學校，提供孩子的姓名和出生日期，就可以獲得一張餐牌來取餐。在沒有兒童在場的情况下，成人也可以為兒童取餐。

以下為學校的地點和每周四的取餐時間：

•A.P. Giannini初中，3151 Ortega St，下午2時至3時30分。

•Bret Harte小學，1035 Gilman Ave，下午2時至3時30分。

•Brown初中，2055 Silver Ave，下午2時至4 時。

•Carver小學，1360 Oakdale Ave，下午2時至3時30分。

•Carmichael K-8學校，375 7th St，下午2時至3時30 分。

•Chavez小學，825 Shotwell St，下午2時至3時30 分。

•Denman 初中，241 Oneida Ave，下午2時至3時30 分。

•El Dorado小學，70 Delta St，下午2時至3時30 分。

•June Jordan高中，325 La Grande Ave，下午2時至3時30分。

•劉貴明小學，華埠企李街950號，下午2時至4時。

•Lick初中，1220 Noe St，下午2時至3時30分。

•林肯高中，2162 24th Ave，下午2時至3時30分。

•Longfellow小學，755 Morse St，下午2時至3時30分。

•Mission高中，3750 18th St，下午2時至4時。

•Roosevelt初中，460 Arguello Blvd，下午2時至3時30分。

•Rosa Parks小學，1501 O'Farrell St，下午2時至3時30分。

•舊金山國際高中，655 De Haro St，下午2時至3時30分。

•華盛頓高中，600 32nd Ave，下午2時至3時30分。

以上18所學校也在每周二的相同時間，向舊金山聯合校區的註冊學生或其家庭成員代表供應免費膳食。他們也可於每周四前去取餐。

這些學校的取餐點因節假日而在今年12月和明年1月進行以下調整：12月17日關閉，12月18日開放。12月24日和31日關閉。1月7日關閉，1月8日開放。1月21日關閉，1月22日開放。

更多詳情，公眾可瀏覽網頁https://www.sfusd.edu/services/health-wellness/nutrition-school-meals。聯繫電郵是[email protected]

舊金山 華埠 牛奶

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