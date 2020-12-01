舊金山估值官朱嘉文：高端地產交易大降 物業稅收銳減

朱嘉文認為部分大業主延後出售是要等待選舉提案的結果。（估值官辦公室直播視頻截圖）

舊金山 估值官朱嘉文（Carmen Chu）於11月30日的線上媒體圓桌會表示，舊金山的高端房地產 受「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 衝擊而交易量急劇下降，導致市府物業轉讓稅收入大幅減少。

朱嘉文表示，今年11月選民通過的舊金山I提案，將舊金山價值1000萬元及以上的房地產交易轉讓稅提高了一倍。她說：「我可以在1月1日I提案生效之前，刺激一些大業主出售房地產。」

物業轉讓稅是房地產易手時徵收的一次性稅項。儘管住宅物業占2019-2020財年交易的81%，但商業物業交易占市府物業轉讓稅收入的55%。

朱嘉文說，疫情大流行之前，從2019年7月到2020年3月，住宅和商業房地產交易平均每月達682宗，每月產生3300萬元的物業轉讓稅。

2020年4月至6月，交易額降至每月435筆，市府平均每月物業轉讓稅收入僅為1200萬元。7月至10月，交易數量恢復到大流行前的水準，平均每月694筆，但市府每月物業轉讓稅收入僅恢復到2200萬元。

整個2019-2020財年，舊金山的物業轉讓總數降至7447宗，較2018-2019財年的8696宗下降了14.3%。這些轉讓產生了3億3500萬元的市府物業轉讓稅收入，比2018-19財年的3億6800萬元下降了9%。

朱嘉文指出，在2020-2021財年度的7月到10月，價值1000萬元或以上的交易僅占市府物業轉讓稅收入的53%。其中，在泛美金字塔的交易中，有1800萬元的物業轉讓稅收入。

I提案將把價值超過1000萬元的交易轉讓稅稅率從2.75%提高到5.5%。對價值超過2500萬元的交易，稅率從3%提高到6%。低於1000萬美元的交易，稅率根據價格維持在0.5%到2.25%不等。

大部分高端物業轉讓是辦公樓、酒店和公寓樓。它們都受到了疫情大流行的打擊。