柏大：灣區種族隔離現象 馬連縣最嚴重

根據柏克萊加大「他者與歸屬研究所」(Othering and Belonging Institute)最新報告,灣區 十大種族隔離現象最嚴重地區中,有6個出現在馬連縣。

報告計算2010年人口普查 數據,針對灣區101個城市中、每個城市種族隔離現象進行了解,並將人口普查資訊分成五個種族類別:拉丁美洲、白人、非裔美人、亞裔與其他。首席研究員梅納迪安(Stephen Menendian)指出,研究計畫顯示,儘管灣區具有進步與包容的聲譽,但與全美其他地區一樣,仍有種族隔離現象。根據報告,自1980年開始,馬連縣種族隔離情況增長兩倍。

研究主要透過所謂「城市內部分歧」(inter-municipal segregation)或「大區域居民隔離」(segregation of the residents from the larger region)對城市進行排名。而非以「城市外部分歧」(intra-municipal segregation)或「城市內部居民在社區間的分歧疏離」(the segregation of people between neighborhoods within the city)。

東巴洛阿圖排名第一,該城市的拉丁裔居民占全市人口2萬8155人的64.5%。羅斯排名第二、人口有2415人、白人居民占90.93%。貝維迪人口2068人、白人占90.86%,排名第三。蘇沙利度排名第四,人口7061人、白人占87%。聖安賽莫人口1萬2336人、排名第五,白人占86%。菲爾法克排第七,總人口7441人、白人占85%。密爾谷人口1萬3903人、白人占85%,排名第九。除東巴洛阿外,上述其他六個地區都在馬連縣。

過去由於限制土地使用政策,例如分界和種族契約,禁止非白人家庭在特定地區購房。二次大戰期間,蘇沙利度是戰爭期間主要造船廠,鄰近的馬連市居住了許多黑人造船廠工人,但戰爭結束後,他們被禁止在馬連縣任何地區買房。黑人家庭無法與白人家庭獲得相等機會買房。

不過,馬連縣許多城鎮在近幾個月採取更多社會平等與種族多元行動,包括密爾谷、菲爾法克、聖安賽莫、蒂布倫、蘇沙利度等,各自成立種族多元與平等委員會,或通過「黑人的命也是命 」提案。除了馬連縣有多個種族隔離情況外,前十名還包括聖馬刁縣兩個小城:波度拉谷、塢德賽。聖他克拉拉縣庫比蒂諾也排名第十。