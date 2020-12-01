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柏大：灣區種族隔離現象 馬連縣最嚴重

編譯組／灣區30日電

根據柏克萊加大「他者與歸屬研究所」（Othering and Belonging Institute）最新報告，灣區十大種族隔離現象最嚴重地區中，有6個出現在馬連縣。

報告計算2010年人口普查數據，針對灣區101個城市中、每個城市種族隔離現象進行了解，並將人口普查資訊分成五個種族類別：拉丁美洲、白人、非裔美人、亞裔與其他。首席研究員梅納迪安(Stephen Menendian)指出，研究計畫顯示，儘管灣區具有進步與包容的聲譽，但與全美其他地區一樣，仍有種族隔離現象。根據報告，自1980年開始，馬連縣種族隔離情況增長兩倍。

研究主要透過所謂「城市內部分歧」(inter-municipal segregation)或「大區域居民隔離」(segregation of the residents from the larger region)對城市進行排名。而非以「城市外部分歧」(intra-municipal segregation)或「城市內部居民在社區間的分歧疏離」(the segregation of people between neighborhoods within the city)。

東巴洛阿圖排名第一，該城市的拉丁裔居民占全市人口2萬8155人的64.5%。羅斯排名第二、人口有2415人、白人居民占90.93%。貝維迪人口2068人、白人占90.86%，排名第三。蘇沙利度排名第四，人口7061人、白人占87%。聖安賽莫人口1萬2336人、排名第五，白人占86%。菲爾法克排第七，總人口7441人、白人占85%。密爾谷人口1萬3903人、白人占85%，排名第九。除東巴洛阿外，上述其他六個地區都在馬連縣。

過去由於限制土地使用政策，例如分界和種族契約，禁止非白人家庭在特定地區購房。二次大戰期間，蘇沙利度是戰爭期間主要造船廠，鄰近的馬連市居住了許多黑人造船廠工人，但戰爭結束後，他們被禁止在馬連縣任何地區買房。黑人家庭無法與白人家庭獲得相等機會買房。

不過，馬連縣許多城鎮在近幾個月採取更多社會平等與種族多元行動，包括密爾谷、菲爾法克、聖安賽莫、蒂布倫、蘇沙利度等，各自成立種族多元與平等委員會，或通過「黑人的命也是命」提案。除了馬連縣有多個種族隔離情況外，前十名還包括聖馬刁縣兩個小城：波度拉谷、塢德賽。聖他克拉拉縣庫比蒂諾也排名第十。

黑人的命也是命 灣區 人口普查

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