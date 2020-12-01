疫情下 加大財政赤字逾20億 擬設救助基金 保留低薪工作

新冠疫情衝擊下，加大各分校財政壓力巨大。圖為柏克萊加大校園。（記者劉先進／攝影）

加大系統總校長德雷克（Michael Drake）說，因為新冠疫情 ，加大系統面臨20多億的預算 赤字，財政挑戰壓力頗大。上個月與加大社區磋商，探討建立一個全系統計畫的想法，各學校會建立疫情救助基金（pandemic relief fund），盡可能地保護工作崗位，避免裁員 ，緩解赤字。

德雷克表示，感謝加大社區學生和員工深思熟慮的回饋。這些聲音強調了大學面臨的複雜財務挑戰，其影響因地點而異，甚至在每個學校內也是如此。因此，將允許各學校採用混合措施，以滿足財務和業務需求。雖然各校區措施會有所不同，但所有行動都有共同的優選原則。

比如，保護工作崗位，盡可能避免與疫情流行有關的裁員。支持員工及家人的健康和福祉，包括他們的長期財務保障，特別是那些低薪職位的員工。如果採取薪酬行動（指可能的降薪，salary actions），應本著公平公正的精神，薪酬較高的員工應承擔更大的負擔，以保護收入較低的員工。

德雷克表示，加大各分校會建立疫情救助基金，盡可能地減少裁員。這種方法的主要目標之一，將是保留低薪工作。此外，學校將履行集體談判協議中涉及工會代表的任何適用義務。每個加大校園將負責向其社區傳達計畫細節。

德雷克說，要向學校敬業和堅韌不拔的工作人員和教職員工表示深深的謝意，「他們在這個極具挑戰性的時期，繼續無私地工作，照顧服務對象。從很多方面來說，疫情凸顯了集體工作的重要性，也體現了加大應對疫情的貢獻，從改變教育學生的方式，到提供挽救病人生命的護理，再到推進突破性的研究。儘管加大面臨著嚴峻的挑戰，但很感激能夠成為這個由不同尋常的人組成的社區的一部分，我對大家能夠繼續共同完成任務保持樂觀。」