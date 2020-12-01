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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

灣區媽媽教室 冬季班延續線上舉行

記者李榮／灣區報導
媽媽教室在僑界非常受歡迎，但因疫情的關係，冬季班還是改為網路舉行。（本報檔案照片）
媽媽教室在僑界非常受歡迎，但因疫情的關係，冬季班還是改為網路舉行。（本報檔案照片）

即將邁入第27年的金山灣區「媽媽教室」，多年來定期在僑教中心舉辦各方面的講座，深受僑胞婦女朋友喜愛，不過今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，一度停課後又再排除困難，改為網上舉行。金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗30日指出，因為疫情依然嚴峻，因此冬季課程還是在線上舉行，而且特別免費開放給全體僑胞，希望協助大家渡過艱難疫情的居家生活。

高玉麗表示，因為疫情肆虐，大家無法群聚，生活苦悶。經媽媽教室全體志工精心籌畫，自9月份開始改採Zoom平台線上視訊教學，才得以延續課程，也讓僑胞媽媽能有自我成長的機會。眼看明年1月到3月的媽媽教室冬季課程即將到來，短時間內應該還是無法實體上課，因此決定冬季依然透過網路上課，講師在線上視訊教學，學員們也能夠「雲聚會」。

冬季班的課表如下。1月8日上午10時至11時30分，由陳姮良主持教育講座，主題「疫情其間，做孩子的堅強後盾。從居家線上課程談起。」1月22日10時至11時30分文藝講座，葛守雯主講，介紹「勇敢向病毒說 Bye ! Bye !，DIY精美口罩製作。」（報名DIY者依先後序限30名，將通知備工具材料，也歡迎自由上Zoom觀摩）。2月5日的10時至12時美食講座，由台灣名廚蔡萬利與楊勝凱，越洋教年菜「翠玉牛片鍋、喜洋洋乾鍋雞、紅麴梅頭肉炊飯、桂花糯米棗。」

2月19日10時至11時30分醫健講座，由張琤簡介「原始點」醫學，分享自救救人、健康保健與治療。3月5日10時至11時30分身心講座，王俊明主講「身體動起來，年齡凍起來，輕、春、活力的瑜伽」。（自備瑜伽墊、墊磚、瑜伽帶、毛巾、水）。3月19日10時至11時30分，由馬鈞權主講裝潢講座，主題為「新手裝潢入門，裝潢問題一次到位。」

媽媽教室的行政費用每年度每人20元（疫情期間免費但歡迎贊助）。聯絡電話(408)252–4955、(408)252–7070。上課Zoom的Meeting ID：998-806-3500。Password: Modesto101。或者上網址：https://us02web.zoom.us/j/9988063500pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09

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