吳玲瑤世副專欄「幽默過日子」 集結出版

吳玲瑤將世界日報副刊的小品集結成書。（記者李榮／攝影）

幽默作家吳玲瑤又再出新書，這次她將在世界日報 副刊的專欄「幽默過日子」結集出版；把生活中的種種趣味與觀察，寫成笑中有淚、淚中帶笑的幽默文章。

吳玲瑤是西洋文學碩士、海外華文女作家第十屆會長，文筆以機智幽默見長，著有「女人的幽默」、「比佛利傳奇」等56本書。她經常在報章雜誌發表專欄，包括「辣媽在美國 」、「幽默人生」、「孩子的幽默」都是極為受歡迎的欄目，她的「明天會更老」更是被轉載上億條。吳玲瑤的先生陳漢平則是洛杉磯加大 （UCLA）電腦博士，人稱右手設計電腦、左手寫文章的才子，九歌出版過數本叫好叫座的書。陳漢平在矽谷自創電腦公司，為美國上市公司高價併購。

吳玲瑤指出，這次的「幽默過日子」，是多年來在世界日報副刊的專欄集結，副刊主編吳婉茹、耶魯大學教授蘇煒，還有金門同鄉名作家吳鈞堯等人，都替這本書寫序，非常感謝。

吳婉茹在序中說，吳玲瑤是海外最受歡迎的暢銷女作家，但是見到吳玲瑤本人後，發現她本人更是有趣，「自在自得的天性，讓她笑看紅塵眾生，皆能看出其中的趣味盎然，並把這種種趣味記錄下來，寫成一篇篇讓人看了笑中有淚、淚中帶笑的幽默文章。」

例如，在「機智的對答」一文中吳玲瑤寫道：「鄰居一位太太一直嫌先生小氣，不肯帶家人出去旅行，遊說了半天，先生仍不為所動，還對她說：『幹麼花那個冤枉錢，買本旅遊雜誌看看，又開眼界又省錢。別瞎想了，快去買菜做飯吧。』妻子不知道哪來的靈感，馬上回答：『買菜？幹麼花那個冤枉錢，買本菜譜看看，不也是又開眼又省錢嗎？』」

蘇煒則說，中國現代文學被「文以載道」觀念的制約，幽默比較稀缺，所幸吳玲瑤出版50多本幽默的文集，也彰顯出珍貴的歷史價值，「在真正認識吳玲瑤之前，自己就是吳玲瑤的鐵粉了。」吳鈞堯也表示，吳玲瑤非常幽默，在聚會中，「要知道吳玲瑤在哪一個桌次，非常容易，循著笑聲走便是。」

吳玲瑤指出，自己寫幽默文集多年，這次能將報紙專欄集結出書，相當有意義。也希望有興趣的人可以跟她聯繫交流，408-867-4486。