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49人被禁主場出賽 教練開罵 官員反擊

編譯組／聖他克拉拉縣30日電
49人隊總教練對新防疫規定的批評，遭到聖他克拉拉縣衛生官員史密斯反擊。（美聯社）
49人隊總教練對新防疫規定的批評，遭到聖他克拉拉縣衛生官員史密斯反擊。（美聯社）

聖他克拉拉縣最新防疫令30日起生效，新規定禁止縣內未來三周舉行與他人有直接接觸的體育賽事。對此，49人隊總教練沙納漢（Kyle Shanahan）表示「極度失望」，但遭到聖他克拉拉縣衛生官員史密斯（Jeff Smith）回擊。

49人隊是在29日前往洛杉磯參加比賽途中，得知12月無法在主場李維球場（Levi's Stadium）出賽。沙納漢當晚在球賽結束後，對聖縣新防疫規定帶來的嚴重不確定性做出批評，但未質疑規定本身和理由。

聖縣衛生官員史密斯30日針對沙納漢的批評做出回應。史密斯說：「過去幾個月，我們一直定期與49人隊聯繫，包括討論他們近期爆發的內部疫情，49人隊也清楚知道本地與美國各地確診病例和醫院住院人數正在激增，以及他們和其他球隊在防範球員、職員、家屬之間病毒傳播所面臨的挑戰。」

史密斯表示，新冠疫情是NFL最近討論的主要議題，過去幾天已有多場NFL球賽被取消，顯示即使是NFL都意識到疫情的嚴重性，他很難相信，49人隊竟然會對新規定感到訝異。

史密斯說：「體育精神是建立在成立團隊和保護團隊之上。過去，球隊的教練、經理和東主都努力保護球員的安全，這些價值觀在疫情期間似乎都被擱置在一旁。」

史密斯還表示，如果球隊想要保護隊職員和當地社區，他們根本不應該在疫情期間舉行任何球賽，置社區安全於不顧。

49人隊30日宣布，接下來兩場原本要在李維球場舉行的球賽，將移師亞利桑納州的State Farm球場舉行。

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