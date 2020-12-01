重申居民當心疫情 聖縣衛生局：醫院即將不堪負荷

新冠肺炎疫情嚴重，聖他克拉拉縣衛生局提醒，如果得到新冠肺炎，是否會留下後遺症，目前仍不得而知。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 持續，聖他克拉拉縣也緊縮防疫 規定，提出包括旅行返家後必須自行檢疫14天、暫時禁止所有涉及身體接觸與家庭以外人士近距離的娛樂活動。聖他克拉拉縣府衛生局強調，「如果趨勢持續下去，我們的醫院將不堪負荷。現在情況對我們的社區很危急，和同住一家之外的人士接觸，請格外謹慎小心。」

聖他克拉拉縣衛生局也重申，新冠肺炎還是一個相當新的疾病，目前大家對於新冠肺炎的所知有限。雖然萬一罹患新冠肺炎，有機會能夠康復，不過對於身體是否會有永久的影響，或是後遺症，現在還是不得而知；畢竟，從有新冠肺炎到目前，時間還是相當短暫，還沒有足夠的資訊與數據能斷定。

聖他克拉拉縣府也指出，除非是提供醫療照顧的工作者，或是接受治療的病患；如果民眾出行超過150英里，當返回聖他克拉拉縣時必須要自行檢疫隔離14天。雖然是年底假期時節，聖他克拉拉縣府依然「強烈不建議」休閒與非必要的旅行。該措施與規定已經於11月30日生效。

另外，群聚則只允許在戶外，最多不超過100人，而且將聚會限制在憲法第一修正案保障的活動，如宗教活動，或是抗議等。