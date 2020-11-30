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聖縣防疫新規 太浩湖滑雪回來也要隔離？

記者李榮╱灣區報導
太浩湖的滑雪場都距離灣區超過150哩，依照新規定從超過150哩以外回到灣區的遊客，恐需要自我隔離14天。（記者李榮／攝影）
太浩湖的滑雪場都距離灣區超過150哩，依照新規定從超過150哩以外回到灣區的遊客，恐需要自我隔離14天。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，聖他克拉拉縣的確診人數與住院人數再度飆高，也讓聖他克拉拉縣衛生官員在周末緊急決定，再度收緊防疫規定。其中包括要求曾離開聖縣150哩以外的一般民眾，必須要自行隔離14天，影響廣泛。

消息傳來，很多民眾都對於疫情的反覆降低、再度增加的趨勢感到沮喪，也對於突如其來的自行隔離規定感到措手不及。另外，還有民眾擔心經濟活動與商家又一次被嚴重影響，「恐怕很多店家會撐不住了。」

依照聖他克拉拉縣對於疫情的新宣布，「強烈不建議」休閒和非必要的出行，包括假期的旅行。新的強制性旅行指令將要求人們從150哩以外的旅行返回聖縣後檢疫14天。出入聖縣提供醫療服務的醫護人員或接受治療的患者將不受此要求。

家住聖荷西的張盈良就說，突如其來的自主隔離規定，讓很多人難以應變。例如她就有朋友的小孩在外州讀書，但正好碰上寒假準備回家，卻突然變成要自主隔離，「我明白這些都是必要的防疫規定，可是對於學生來說，也不是刻意要旅遊、移動，宿舍碰上冬季關門，也是沒辦法的事情。」

另外，也有民眾是一家人趁著感恩假期到太浩湖滑雪，可是人還在外地，看到新聞才發現回家之後，得要在家隔離兩周，計畫大亂。在南灣擔任工程師的Andrew Chen就指出，雖然能理解防疫所需，但突然宣佈150哩的規定，還是讓他覺得奇怪，畢竟150哩其實也不見得會很遠，是有些人一天之內可以來回的距離，例如以前的滑雪巴士就是當天來回。

他進一步表示，150這個數字其實應該是沒有科學理論根據的標準，例如離南灣接近、但是不超過150哩的Pincrest，在灣區往東邊的山上，也是有滑雪場，但總不能說去那邊滑雪就比較安全、去太浩湖就不安全，「我覺得隔離最重要是怎麼執行規定，一直收緊規定但無法執行，恐怕沒法有效防堵病毒散佈。」

滑雪 疫情 防疫

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