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謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

記者李榮╱灣區報導
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

美捷步（Zappos）創辦人謝家華在感恩假期時節傳出英年早逝的消息，令人惋惜。謝家華作風獨特，喜歡住在露營的房車之中，父親謝傳剛2016年時在替謝家華著作第二版寫譯者序時就回憶說，有一次謝家華邀請全家去拉斯維加斯他新買的房子度感恩節，但去了一看，兒子的新家居然是「一輛房車」，令父母驚訝不已。

謝傳剛回憶，2014年的深秋，一家人循例要找個地方全家團聚、共度感恩節，「家華提到他不久前剛搬了家，邀請我們一起到他拉斯維加斯的新家聚會。我們欣然同意了。令我們驚訝的是：他的新家竟然是一個大約24平米大的房車！而這房車就座落在離公司美捷步不到一公里的地方。房車公園內的大約30個居民，有些是美捷步（Zappos）的員工。他們有些住在與他一樣的清風房車（Airstream），也有些住在小一點，只有13平米的小房子。」

謝傳剛說，謝家華所住的房車園區，除了房車以外，還有一個公共廚房、一個可以放映電影或表演音樂的露天舞台，以及一個小型有機農場，「大家還共同養了幾隻每天下蛋的母雞。有些居民養了各種不同的寵物。家華則在一個圍欄裡養了兩隻他最喜愛的羊駝。由於它們天性較為溫順，他會定期讓它們在園區裡隨意走動，有時還讓羊駝進入他的房車。」

謝傳剛說表示，兒子曾解釋，住在房車園區是因為想要把自己生活的意外性和隨意性發揮到最大，「搬進園區讓他真正變成社區的一分子。住在這裡讓他最喜歡的就是所有居民都能自如地互相交流，而且經常會出現有趣的客人。」

謝家華 電影

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