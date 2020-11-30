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紐時：金山加密貨幣公司霸凌非裔員工 是常態

編譯組╱灣區29日電

紐約時報披露，美國最有價值的加密貨幣初創公司「Coinbase」疑似霸凌非裔員工。15名非裔員工因此自行離開或辭職、有些甚至是被解雇。他們占公司600名員工中的約四分之三非裔員工比例。知情人士透露，這些員工於2018、2019年離職之前，至少有11人曾向人力資源部或主管舉報他們遭受種族主義歧視對待。

其中一名舉報員工貝特勒(Alysa Butler)在人才招募部門工作，任職Coinbase期間曾數次告知經理，她在會議與員工對話中被視而不見。她說，大部分科技公司有色人種都多多少少會面對多元文化問題。於2019年4月離開Coinbase的貝特勒說，她從未經歷過在Coinbase所遇到的事情。

自2012年成立開始，執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)便在備忘錄及部落格發表他如何建立這家市值80億元公司的經營文化，以及獨特聘任與訓練計畫。此舉贏得一些具影響力創投家與專業經理人的好評。但是，根據23名Conbase現任與前員工，這家初創公司在管理非裔員工方面面臨長期挑戰。

有非裔員工表示，她的經理在其他同事面前說，她正在處理毒品問題並持槍枝，冠上種族主義帽子。另外一名員工則說，在聘任會議上，友人將非裔員工廣義描述為能力較差。還有員工透露，主管私下說他們看低非裔同事，寧願晉升較沒經驗的白人員工。

然而，Coinbase發言人米洛沙維許(Kim Milosevich)重申，公司不容忍種族、性別或其他形式的歧視。所有歧視申訴都獲得內部與第三方非常認真對待及調查，並且採取行動。她指出，Coinbase於2018-2019年期間接獲三起正式申訴，其中不包含貝特勒。

但是，貝特勒說她並未被告知如何進行正式申訴。

阿姆斯壯今年9月曾在部落格發文，表示公司在發展多元化的同時，員工也需專注Coinbase營利與推動加密貨幣的使命。若他們不同意，就應該辭職。此文引起一些員工反彈。

非裔 歧視 種族主義

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