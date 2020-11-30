加州新冠住院人數創新高 醫院難負荷

加州新冠住院病人人數再創新高，醫院擔心不堪負荷。（Getty Images）

加州 新冠住院病人人數再創新高，顯示病毒傳播程度比過去更加嚴重。

根據最新公布的數據，加州過去兩周新冠住院病人增加超過一倍。28日有7415名新冠住院病人，比前一日的6972人增加許多，更打破7月創下的7170人的最高紀錄。加護病房病人人數也即將打破紀錄。灣區 28日的住院病人人數增加為759人，與7月底815人的紀錄已相差不遠。

「這個現象讓人十分憂慮，這是我們極力避免的事情，它正在加大醫院的負荷。」舊金山加大傳染病學教授盧瑟福（George Rutherford）說：「希望透過實施宵禁和其他限制措施，為這個現象踩煞車，反轉疫情 曲線。」

舊金山紀事報的統計數據顯示，灣區九縣28日新增2078例新冠病例，再創單日確診病例新高。這個數字不包括當日未通報新病例的納巴、蘇諾瑪和蘇拉諾三縣。灣區上一次單日確診病例最高紀錄是8月14日的1836例。

康曲柯士達縣29日新增380例，創下康縣單日最高紀錄。聖他克拉拉縣29日雖新增加560例，但低於28日的760例。

聖他克拉拉縣公共衛生局局長柯迪（Sara Cody）28日說：「聖縣目前的新冠住院病人人數是兩周前的兩倍多。我們正面臨住院病人人數超過醫院負荷能力的風險。」

聖他克拉拉縣醫急服務處主任卡瑪（Ahmad Kamal）說：「這個上升速度讓人驚心，因為感恩節造成的影響還未顯現出來。預料住院人數還會繼續增加。」

卡瑪表示，約一成的新冠病人需要住院。在疫情初期，約三分之一住院病人會被送入加護病房，隨著開始使用治療藥物，目前降為四分之一。