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金山今年凶殺案增多 逾40起 7亞裔被殺

記者李晗／舊金山報導
槍擊案後，警方拉起封鎖線。（本報檔案照片）
槍擊案後，警方拉起封鎖線。（本報檔案照片）

縱使2020年多數時間都在居家避疫令下，但是舊金山的凶殺案（homicide）不減反增。今年的凶殺案已經超過40起，有7起的受害人是亞裔

其中，廣受媒體關注的包括兩起華人遇害的凶案，即肖化區19歲華裔青年趙凱文（Kelvin Chew，音譯）被搶劫殺害一事，以及列治文區80歲老婦孫玉琴（Yuqin Sun，音譯）在在線佛堂直播過程疑遭60歲室友關健民（Guan Jian Min，音譯）殺害一事。

2019年發生的黃奕愛婆婆遇襲案，重傷的黃婆婆在2020年離世。嫌犯也已經被加控謀殺罪。但是未知這起案件是否算入2020年的凶殺案。

今年4月時在舊金山日落區一間公寓內也發生血腥分屍案，屍體頭顱被砍下放入冰箱。死者據悉是41歲的Catono Perez。另外在7月國慶期間，一名6歲的非裔男童Jace Young被槍殺，事件震驚全城。

2020年因為居家避疫，大部分犯罪類型的數字都有所下滑，但是凶殺案卻增加。就灣區最大的15個城市的數據而言，相較於2019年的前半年，2020年的前半年的凶殺案增加了14%。

2019年全年舊金山的凶殺案有41起，是過去半世紀以來的最低水平。但是2020年截至11月，就已經累計有45起了，超過去年。這裡所提及的凶殺案，不包括警方開槍殺人的事件。

在今年遇害的人中，有43人近半是非裔。亞裔則是7人，西語裔也是7人，白人則是6個。剩下則是其他族裔。其中11起是發生在舊金山的灣景區，10起則是在田德隆區，8起是在英格賽區。超過一半的案件涉及槍枝暴力。

警方最近公開的一起凶殺案則是在灣景區的槍擊案，兩人遭到槍擊之後雙雙遇害，警方也仍然在調查當中。

警察在市政廳前維持秩序。（本報檔案照片）
警察在市政廳前維持秩序。（本報檔案照片）

舊金山 亞裔 居家避疫

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