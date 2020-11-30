金山宵禁3周 比6月騷亂期寬鬆 可遛狗、叫外賣、去超市、醫院

宵禁令生效之後，部分的商業仍然是可以營業的。（記者李晗／攝影）

在多番預警之後，舊金山 於周末期間正式退至加州疫情監測最嚴重的紫色層級。因此宵禁 令從今日（11月30日，周一）開始生效。目前臨時規定宵禁令將會持續至聖誕節假日前的12月21日（周一），為期整整三周。

但是，這一次的宵禁則相對寬鬆，和6月時社會運動騷亂之後的舊金山宵禁令不相同。

本次的宵禁，是居家避疫令在夜間時段進一步收緊，即更多限制的居家避疫措施。從晚上10時至第二天清晨5時之間，所有的戶外餐飲、集會、非必要的零售商店都必須要停止營業。但是，民眾關心的餐廳方面，則是依然可以做外賣生意。超市依然可以開門。人們可以出購買蔬菜水果，拿外賣，送外賣，遛狗，去醫院、藥店尋求醫療服務等等。公交服務在10時之後依然會照常運營。

早前州長紐森（Gavin Newsom）直接將上述的宵禁命令的解除時間定在12月21日，也就是在聖誕節假日之前的那個周一。但是具體的禁令期限調整，也料將要根據到時的疫情傳染情況再定。

今年5月底至6月初時，因為弗洛伊德（George Floyd）事件引發社會騷亂，灣區 和全美出現打砸搶的惡性治安事件。舊金山華埠同樣遭殃，許多店鋪門面都被砸爛。

當時舊金山市長布里德（London Breed）直接宣布宵禁令，直到四天之後才解除。命令內容相較於如今的這一輪宵禁則更為嚴格，因為涉及社會治安穩定。具體的規定包括晚上8時至第二天清晨5時為宵禁時段，商業必須停止營業，民眾不得外出。只有少數的醫護人員、公務機關人員、警務執法人員、新聞記者等可以被豁免。

目前，全灣區只剩下北灣馬連縣還在程度較輕的紅色層級，其餘全部縣市都已經進入最嚴重的紫色。也就是必須開始宵禁。馬連縣官方也早已經禁止室內用餐，但無需宵禁。

在進入紫色之前，聖馬刁縣是灣區唯一一個仍然允許室內用餐的縣市。進入紫色之後，所有的室內用餐也必須停止，宵禁也將於周一今日和舊金山同時開始。