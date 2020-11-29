公園裡的聖誕節 創新「得來速」賞燈

聖荷西「公園裡的聖誕節（Christmas in the Park）」活動今年轉為「開車得來速」賞燈活動。（翻攝自公園裡的聖誕節網站）

聖荷西 每年都會在歷史公園舉行「公園裡的聖誕節 （Christmas in the Park）」活動，已連續40年，不過今年因為受到疫情 影響，活動轉型為「開車得來速」賞燈活動，活動已開跑，並將持續到1月3日結束。

聖荷西市府表示，以往活動內容都有摩天輪、雪人等遊樂設施，也有聖誕老人可以合照、擁抱，孩子們可以點熱巧克力，玩遊樂設施等，不過今年必須轉型。

展覽工程師暨聖誕燈飾設計師馬托斯（J.R. Mattos）表示，這次的「公園裡的聖誕節」活動轉型前所未有的展示方式，用了15萬盞彩色燈泡、300棵裝飾樹，並經由工作人員引領下開車進入「光之隧道」，中間可以看到飛行的馴鹿、真人大小的獨角獸、聖誕節等各種裝飾。

另外為了大小孩子開心，也增加了胡桃鉗劇情、還有迪士尼經典動畫「冰雪奇緣」的場景重現，固定時間也會有芭蕾舞者跳舞表演，活動應有盡有。

聖荷西歷史公園總裁兼首席執行長施羅（Bill Schroh）表示，很高興能在疫情期間，仍能帶入傳統的活動，並且展現公園的美景給觀眾看。

此外，10幾萬盞燈泡組成的拱門經過編程，可以與聖誕音樂同步變化，遊客開車時只要把收音機轉到93.1FM頻道，燈光秀就可以完全與自己開車的速度同步，也是相當創新的變化。

「公園裡的聖誕節」活動每天下午4時至10時開放，可以上網預約場次www.christmasinthepark.com，每輛車門票為20元。當地社區與慈善機構則可以獲得一些免費入場門票。