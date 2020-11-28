感恩節後疫情緊張 一線人員須定期檢測

聖他克拉拉縣公共衛生呼籲第一線工作的人，回到工作崗位上，務必定期檢測新冠病毒。（記者江碩涵／攝影）

感恩節剛過，黑色星期五 購物節才剛開跑。每逢節日新冠病毒疫情就會飆升，也讓政府官員相當緊張。聖他克拉拉縣公共衛生局表示，仍持續呼籲並要求第一線工作的人務必定期檢測 ，尤其許多病毒傳播者完全沒有任何症狀。下周開始在各地仍開放快閃檢測站，民眾應盡快安排檢測時間。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，研究已證明大多數病毒傳播是由無症狀者造成，很多人甚至完全不知道自己身上有病毒，而無形中傳播給家人、同事、朋友。也因此檢測是相當重要的步驟，可以讓這些人們知道自己感染了病毒而做出適當的隔離，並阻斷病毒繼續傳播。

聖縣衛生局表示，今年疫情發生以來，每逢節日後就會有大量的確診病患，而聖縣之前已出現重症加護病房容納幾近飽和的狀態，也因此才會不斷地呼籲民眾注意防疫、不要聚會、不要到商店搶購黑色星期五商品等，同時也呼籲民眾，下周開始所有需要工作的第一線勞工，務必前往檢測，了解自己的身體狀況。

聖縣衛生局自29日上午9時至下午4時開放聖縣露天市集的檢測站，12月1日至4日開放時間則是上午11時30分至下午6時15分。而聖荷西市Emmanuel Baptist教堂（地址：467 N. White Road, San Jose, 95127）及聖荷西公共衛生中心（地址：1775 Story Road, San Jose, 95122）也有常態性的檢測站。

聖縣也將於12月1日起，陸續在洛斯蓋圖、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖、吉爾洛等城市推出單日快閃檢測站，有興趣檢測的民眾可直接上網查詢每個城市檢測的時間表，並直接進行預約www.sccfreetest.org。

聖縣衛生局表示，沒有保險 的人能直接檢測，而有保險的人只要攜帶保險卡就能進行檢測。除了聖縣提供的檢測站外，有保險的人也可以前往凱瑟醫院、巴洛阿圖醫學基金會（Palo Alto Medical Foundation）、艾爾卡米諾醫院（El Camino Hospital）等大型醫院檢測。