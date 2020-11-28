密爾比達建遊民中心 草根組織提告

草根組織抗議聖他克拉拉縣在密爾比達的Hillview Homekey計畫。（草根組織提供）

聖他克拉拉縣準備購買密爾比達的「Extended Stay America」，改建成為期至少55年的遊民安置住房。但因為事前未能與社區充分溝通，且該預定地附近就是大型商場與酒類賣場等多個原因，引起民眾反對。草根組織Voices Of Milpitas LLC（VOM）日前在密爾比達市政府再次舉行大規模抗議活動，強調該項目在財務花費太多、效果太差，而且VOM已經透過訴訟，將聖他克拉拉縣告上法院，希望能以法律手段，阻斷該計畫。

反對的組織VOM指出，Hillview Homekey計畫問題很多。首先是價格不合理，預計共花費納稅人1.6億，包含8000萬一次性費用和未來55年每年150萬運營費用。花如此多錢改建酒店成132個studio房間，每個房間只住一到兩人，且目前的預算而只包含房屋和水電，不包含餐飲、治療等項目。等於是加總起來，安置每個遊民需要花費近百萬元，又有55年的限制，「根據現在的房價，這筆費用可以給每個人在密爾比達買到很好的2房獨棟屋！」

組織也表示，預定地的位置很不理想。每個城市都有具體城市規畫標準（city zoning and planing rules）。但是因為遊民安置項目多次遭到駁回，加州 今年通過AB83法案，允許政府不需要通過城市批准和市民公聽會就可以購買旅館，改建成遊民住房，也讓Hillview HomeKey計畫悄悄通過，安置在市中心地區。可是，預定地的附近2英里內有「20個」公私立學校，超過1.1萬學生；5分鐘內是居民區、公園、商業區，嚴重影響附近居民生活。

另一方面，依照目前的規畫，Hillview Homekey會接受聖他克拉拉縣內所有的遊民居住，但配置駐點的員工只有三位，比例太低。而且，新冠疫情 還在繼續，「在這個社區搬入132到264位新居民，如果沒有健全的計畫和保障，只會帶來更多隱患。」

核心義工徐婷娜指出，草根組織透過籌款，雇用了一間曾經與Homekey交手過的法律事務所，幾天前已經代表草根組織將Homekey告上了法院。並且，也花了約1萬元的估價費，希望向法官證明該計畫的花費並不值得，進而能夠停止。

她也說，其實密爾比達市議會在今年大選前也曾經要提起訴訟。但是戲劇化地在大選完，市議會又再舉行另一次投票 ，決定撤回訴訟，「我個人覺得是有些議員在大選前想要選票。」

義工呼籲民眾捐款支持訴訟，可上網：tinyurl.com/VOMgofundme。或者簽名支持行動：tinyurl.com/VOMpetition。