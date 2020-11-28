教堂襲擊案 聖荷西市長李卡多：刑事司法制度要改革

聖荷西市長李卡多對主恩浸信會教堂持刀砍人事件發表聲明，認為整起事件是系統性問題，可以預防。（資料照片）

聖荷西 市主恩浸信會教堂（Grace Baptist Church）日前晚間發生持刀砍人事件，已釀成2人死亡、數人受傷。聖荷西市長李卡多27日發表聲明指出，整起事件是系統性問題，可以預防。市府仍會支持及保護遊民與無證件移民者，並拒絕聖荷西警局執行移民驅逐出境等相關政策，並努力讓在街道上流浪的人有安穩的住所。

這座教堂專門收容無家可歸人士，案發地點在聖荷西市中心400號East San Fernando街。李卡多發文表示，嫌犯之前犯有幾項家庭暴力重罪，今年6月曾被逮捕，且被移民海關執法局（ICE）要求拘留。雖然嫌犯有暴力紀錄，但聖他克拉拉縣卻拒絕將嫌犯通報ICE，反而將嫌犯釋放出來並要求驅逐，導致嫌犯繼續在街道上流浪。

李卡多說，聖荷西警局現在又將嫌犯的身分告知大眾，雖然是要警惕大家，但應該避免妖魔化任何社區成員，尤其無家可歸者、無證件移民者都是社區的成員，更應該得到政府的支持與保護。

李卡多說，他個人從2007年開始，就一直努力表達出應該拒絕警局從事驅逐非法移民 的政策，如此才能更加保護社區的安全。如今發生了這場事件，也可以顯示出很多事情是可以預防的，尤其是起事件的嫌犯與被害人中的四人都居無定所，也顯示出這是系統性的問題。

李卡多說，事件則顯示另一個嚴重的問題，就是刑事司法制度的失敗。嫌犯已經因為家庭暴力罪、襲擊罪及其他重罪而被定罪過，也被驅逐過但最後還是被釋放出來，且回到街道上，這也顯示刑事司法制度有很大的空間需要改革尤其不應該為了清空監獄，而不加選擇的釋放犯人出獄。

他表示，社區必須有更多改革，才能讓社區更安全，尤其許多受到暴力攻擊的人，都是有色人重、移民、低收入 者以及居無定所的人。市府仍會支持及保護遊民與無證件移民者，並拒絕聖荷西警局執行移民驅逐出境等相關政策，並努力讓在街道上流浪的人有安穩的住所，改革社區。

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