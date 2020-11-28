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羅達倫談賀錦麗 多元文化背景將創造包容的美國

記者江碩涵／聖荷西報導
加州眾議員羅達倫（右）認為副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將創造寬懷包容的美國，具有相當高的歷史意義。（羅達倫提供）
加州眾議員羅達倫（右）認為副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將創造寬懷包容的美國，具有相當高的歷史意義。（羅達倫提供）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，一個有效能的民主，將取決於代表性。2020總統大選副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將以她超群出眾的民主運作技能，及其民主代表性背景引進白宮，將創造關懷包容的美國，具有相當高的歷史意義。

羅達倫表示，賀錦麗成長於北加灣區，是灣區的女兒，也是1960年代偉大的社會運動之女。她曾擔任民選官員與檢察官，豐富的閱歷，在未來擬定政策上，將展現敏銳的視野。

羅達倫表示，賀錦麗身為美國首位女性非洲裔、亞太裔副總統，她將持續擴充民權運動，並維護種族正義與社會包容。她也將是川普總統的本土主義、種族主義、仇外孤立主義的絕佳對比。

11月選舉過後，賀錦麗在勝選演說中，一開頭就引用民權運動者路易斯所說的「民主並非一種狀態，而是一種行動。」而兩次政治生涯重要演講中，賀錦麗也都提到國會眾議員路易斯，意義重大。她也特別挑選馬丁路德紀念日作為2020年總統選戰的起跑日。

羅達倫表示，1964年通過民權法案，禁止種族、膚色、宗教、性別及原國籍等歧視。這也是非裔社區與無數盟友率先帶領下，達到的偉大成就，民權法案隨後持續擴充，禁止其他類型歧視，包括性取向、性別認同歧視等。值得注意的是，種族平等爭議，也不再限於非裔與白人之間，亞裔與西語裔也開始奮起，對抗長達數十年的系統性政治與經濟障礙。

羅達倫表示，民權人士經過多年來的努力，川普政府卻傾其精力，試圖造成美國民眾彼此對抗。川普的本土主義、沙文主義、性別歧視像是一片烏雲，過去四年間籠罩著美國。賀錦麗的價值觀將與這片烏雲形成最明顯對比。

羅達倫表示，賀錦麗的多元文化背景也是團結美國架構的縮影。拜登與賀錦麗的勝利，將扭轉美國民主危機。他表示，灣區是美國最進步多元的地區之一，拜登與賀錦麗政府將可癒合這道鴻溝，賀錦麗也將啟發不同社群，包括婦女、女孩、非洲裔、亞太裔，共同攜手展開更多公眾服務。

加州眾議員羅達倫認為副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將創造寬懷包...
加州眾議員羅達倫認為副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將創造寬懷包容的美國，具有相當高的歷史意義。（羅達倫提供）

賀錦麗 美國 歧視

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