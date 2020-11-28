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灣區黑五 最佳折扣商品看這裡

編譯組╱灣區27日電
蘋果無線耳機AirPods Pro，在亞馬遜只售169元，是今年黑五最佳折扣的AirPods Pro。(Getty Images)
蘋果無線耳機AirPods Pro，在亞馬遜只售169元，是今年黑五最佳折扣的AirPods Pro。(Getty Images)

今年黑五有什麼「最佳交易」(best deals)的商品？

值得注意的是，因為疫情嚴重，所以大部分零售商都把黑五的折扣推前和延後，折扣甚至維續整個11月。因此「最佳交易」並不只限於27日這天。另外，零售商又大力推動網購，因為實體店的親身選購在疫情下受到嚴重挑戰。

以下是一些今年黑五的「最佳交易」：

蘋果產品的黑五折扣：蘋果表(Series 6，GPS，可連接手機，40mm)，在蘋果店和網購減價50元。無線耳機AirPods Pro，在亞馬遜只售169元。iPhone 12，威瑞森(Verizon)提供的交易最佳，有300元的折扣。iPad Pro 12.9吋，蘋果店和網購減249元。

黑五智慧電視：三星65吋，4K，高清 2160P，LED，只售478元。Insignia 50吋，4K，高清，只售149.99元。TCL 75吋，4K，高清，安卓系統，只售499.99元。

黑五筆電：蘋果13.3吋MacBook Air，Retina，只售899.99元。惠普Spectre x360 15.6吋，售1099.99元。ASUS TUF 15.6吋，只售599.99元。Lenovo IdeaPad 3，15吋，只售349.99元。

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