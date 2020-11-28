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屋崙警局：輕罪+疫情 華埠搶嫌未收押

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠15日一天有5次搶劫。根據數個目擊者描述，懷疑是同一非裔男子先後進入3家華埠商店，試圖搶走顧客埋單時手中的少量現金。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠15日一天有5次搶劫。根據數個目擊者描述，懷疑是同一非裔男子先後進入3家華埠商店，試圖搶走顧客埋單時手中的少量現金。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠15日一天有5次搶劫。根據數個目擊者描述，懷疑是同一非裔男子先後進入3家華埠商店，試圖搶走顧客埋單時手中的少量現金。屋崙警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）表示，此前已抓獲非裔嫌犯，之所以被很快釋放的原因是，他犯下的是輕罪，在如今的特殊時間，為防止監獄內的疫情傳播，類似輕罪可能只被判罰繳納罰金和禁止令，難以關押。

15日發生在華埠的5起搶劫案中，有2起是暴力搶劫，警方已鎖定一女嫌犯，並發出逮捕令，案件正在調查中。另外3起懷疑為一個非裔男子，流竄到三家華人商店，要搶劫顧客埋單時拿的現金。

目擊者Franklin街餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）就表示，包括15日的搶劫，嫌犯先後四次到餅店搶劫，兩次得手。15日中午1時20分，嫌犯假裝排隊，試圖搶劫，店員辨認出來，大聲叫喊，將嫌犯嚇走，雖然有華人試圖堵截，但還是逃之夭夭。

華人海哥也表示，此嫌犯在8街的兩個店鋪搶劫，最終逃走。很多人認出其相貌，所以斷定是以前出現的慣犯。

蒲梅表示，此前確實抓捕過該非裔嫌犯，但又被釋放。原因很多。比如，嫌犯搶走顧客手中的錢，只是輕罪。如今在疫情期間，為防止監獄人滿為患、傳染疫情，法官一般對嫌犯的處罰也只是罰金和一個禁止令，難以將人關押在監獄中。

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，嫌犯抓獲後被釋放，是目前警方執法困境的典型例子。尤其在疫情中，一些情況下為零保釋，不僅影響小型案件。比如說，警方此前逮捕了一些人，持有高功率突擊步槍，但在同一天被釋放。顯然，這些人非常危險。「我們也正在和法庭系統、地檢長辦公室（DA）合作，合法的關押這些危險人物。各界要平衡防止疫情爆發的代價，與監獄系統合作，確保危險人物被收押，合規處理對社區沒有威脅的非暴力嫌犯。威脅生命的嫌犯，和非暴力嫌犯，處理的優先級別不同。」

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