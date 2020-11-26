金山華裔披薩店老闆獲2萬捐款 感恩節庇護所送暖

南灣洛斯蓋圖手工披薩店Firenza Pizza四位老闆。（易湘田提供）

感恩節假期，華人不忘做善事服務回饋社會，尤其冷天中，許多住在庇護 所的遊民沒有熱食可以吃。Firenza Pizza老闆之一易湘田（Jenny Yie）希望能在疫情 裡雪中送炭，打算長期服務遊民庇護所，讓住在庇護所的人們有熱騰騰的披薩可以吃，目前已收到一筆2萬元的捐款，並且還有不少小額捐款陸續進來，讓服務可以更細水流長，成為社區內的美事。

2018年開始Firenza Pizza捐贈披薩給聖荷西等地南灣的庇護所與機構，讓中心內的人們有熱食可以吃。（易湘田提供）

易湘田表示，她與朋友兩人自1998年以來從事房產業，分別是房產經紀人與物業管理經理，2016年兩人與兩人的兒子共四人，在南灣洛斯蓋圖經營手工披薩店Firenza Pizza，這間店來自東岸維吉尼亞州，他們成立的店也是西岸第一家加盟店，受到當地好評。

2018年時因緣際會得到了3000元捐贈活動，因此店內一周製作50個披薩，連續十周，捐贈給南灣當地庇護所，例如聖荷西 成人康復中心（San Jose Adult Rehabilitation Center）等，讓庇護所內的人們有熱食可以吃。

南灣洛斯蓋圖手工披薩店Firenza Pizza的廚師也很高興參與這項有意義的活動。（易湘田提供）

易湘田表示，聖荷西成人康復中心成員為主動想要進入中心，並積極努力學習技能，努力回到社會的人們。她參訪過中心，並了解中心內人們的生活背景，因此藉由捐贈披薩，讓中心有熱食可以吃，此舉也相當受到歡迎。

今年受到新冠病毒疫情影響，各個餐飲、零售業生意都不如以往。易湘田說，日前收到一位來自台灣的高科技人士自己成立的基金會捐贈2萬元，於是Firenza Pizza決定將這筆捐款一樣作為披薩，捐贈給需要的機構與庇護所。

2018年開始Firenza Pizza就會捐贈披薩給聖荷西等地南灣的庇護所與機構，讓中心內的人們有熱食可以吃。（易湘田提供）

易湘田說，24日已經捐贈第一批披薩給位於聖荷西的軍人成人康復中心（the Salvation Army Adult Rehabilitation Center），本周感恩假期及下周將再陸續捐贈給其他機構與單位。

易湘田說，除了一筆兩萬元的高額捐款外，也陸陸續續收到個人小額捐款，她也希望將此活動轉為細水流長的常態性活動，讓更多庇護所或機構的人們吃到熱食，寒冬送暖、雪中送炭，對生活有更積極的幫助。有興趣捐款或參與活動者，可以直接致電408-202-2110。