史丹福大學研究：確診者傳染家人機率 約17%

史丹福大學發現，家庭成員受到其他家人傳播新冠病毒的機率有17%。（史丹福大學提供）

史丹福大學 研究家庭內新冠病毒傳播的狀況，發現如果家庭已有人被病毒感染，即便是經過隔離、不接觸家人等狀態，家庭內部其他成員第二次感染的機率仍有17%，也因此如何保護家庭內的年長者與幼兒是非常重要的防疫 工作。

研究由史丹福大學醫學系副教授戈德哈伯菲伯特（Jeremy Goldhaber-Fiebert）與六位史丹福大學公衛政策學院教職員工，10月聯合發表在「臨床傳染病（Clinical Infectious Diseases）」期刊。

研究指出，一個家庭只要出現第一個受到新冠病毒感染的人，其他成員有17%的機率將被這人傳染，也因此得到結論，病毒的傳播率相當高，照顧生病的成員也會有相當高的機率被傳播到病毒，需要有更好的防疫政策，讓家庭內的傳播感染率降低。

史丹福大學指出，這項研究發現，家庭內生病的人即便在隔離狀況下，也有機會將病毒傳播給其他成員；另外也可以發現，在家使用口罩或其他防疫措施，也可以降低傳染率，但許多人忽略這點，才導致家庭內也有一定的病毒傳播率。

過去所有的防疫政策都以「公共場合」為主，經過這項研究發現，家庭內其實也可能導致感染病毒，因此防疫第一步仍以公共場合為主，但要更深層的阻斷病毒傳播，則要深入到家庭內部才行。

史丹福指出，要深層地阻斷家庭內的傳播，可以做以下幾件事情：將染疫的人完全與家人隔離，使用單獨的浴室、空調等，完全與家庭其他成員隔絕，所有家庭成員在家中都要戴著口罩，其他家人彼此之間也要減少接觸。