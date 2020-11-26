周薪6000元 金山灣區醫院急聘醫護人員

新冠疫情愈來愈嚴峻，加州開始出現護士短缺。（Getty Images）

新冠疫情 爆發初期，醫護人員對口罩和防護衣等防護裝備需求激增，導致防護裝備短缺，造成恐慌。如今，新冠病毒在全美各地失控傳播，大家最擔心的則是醫護人員可能短缺。

新冠肺炎住院人數快速增加、醫院急需人手，護士派遣公司張貼的職缺數量和提供的薪水也跟著激增，部分醫院更開出一周6000元或更多的薪水來吸引護士。

曾經派出醫護人員到紐約市協助抗疫的舊金山加大醫院，現在不再接受其他地區借調員工的請求，因為擔心會有人員短缺的問題。舊金山加大醫學系系主任華特（Bob Wachter）說：「我們不能冒這個險，因為疫情風暴可能在一、兩周內席捲灣區 。」

聖他克拉拉縣負責新冠檢測的官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）說：「我們現在只能自力救濟，醫院現在正受到衝擊。」

近日，加州 新冠確診病例飆增，24日單日新增病例高達2萬例。醫院數據顯示，加護病房病人數目前已超過1550人，剩下的加護病床數量不到2000張，部分縣已經沒有多餘的加護病床，包括蘇諾瑪縣和聖他克魯茲縣。灣區目前新冠住院病人人數將近700人，是8月以來最多。

為醫院配派護士的Trusted Health公司臨床創新主任韋柏格（Dan Weberg）說：「現在對護士的需求是正常時期的三倍，醫院病床或許足夠，但是人員不足。我們看到加州正全面在為最壞的情況做準備。」

Trusted Health表示，他們看到一些已離開醫院一段時間和轉任護校教師的護士重回職場。