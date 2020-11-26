我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

聖縣日增確診創新高 議長：感恩節別聚會

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）開記者會呼籲感恩節期間務必全民防疫。（聖縣衛生局提供）
聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）開記者會呼籲感恩節期間務必全民防疫。（聖縣衛生局提供）

感恩節前夕，聖他克拉拉縣的疫情卻進入高峰。聖縣衛生局統計，24日單日新增確診人數高達512例，其中住院數197例，雙雙創下疫情以來新高峰，目前聖他克拉拉谷醫療中心和私立醫院只剩68張加護病房的病床，可供新冠病毒重症使用，疫情相當嚴峻。

聖縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，聖縣已經到達新冠病毒疫情的臨界點，大家必須要改變防疫方向，尤其現在進入假期，聖縣居民最好不要與家人、朋友舉行大型聚會，因為聚會很容易傳播病毒。

聖縣衛生局統計，目前縣內可用的重症加護病房只剩下68張床，包括聖他克拉拉谷醫療中心以及私立醫院。聖縣昨天也記錄到512例新增新冠病毒確診者，其中197例住院，兩個數字都創下單日新高紀錄。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，醫院的負荷量將是新冠病毒疫情發展的關鍵，也因此個人要保護自己和家人不要得到病毒，才不會讓醫院負荷量過重、醫療資源癱瘓。

聖縣衛生局表示，過去統計發現，只要假期過後，確診案例都會爆增，尤其感恩節傳統上是親友相聚的節日，政府官員才如此緊張擔心疫情狀況，尤其近來受到氣候影響，戶外無法久待，也因此不少人都將聚會挪到室內，而室內更是病毒容易傳播的溫床。

感恩節除了家人親友相聚外，出外購物也是病毒傳播的主因。聖縣衛生局表示，各商店務必遵守防疫指南，一般超市、雜貨店的顧客容納量為50%，服飾店、零售店、購物中心則為25%。

聖縣消防局除原本的消防業務外，也提供商家急難等支援服務。聖縣社區及商家參與小組主任貝雷特（Michael Balliet）表示，商家負有保護員工及大眾的法律、道德義務，也因此商家必須保持店內人數限制，並要強制執行戴口罩和社交距離

疫情 防疫 社交距離

上一則

為何這條法律可以幫助青少年遠離對電子煙產品上癮？

下一則

周薪6000元 金山灣區醫院急聘醫護人員

延伸閱讀

洛縣警局感恩節將嚴打DUI

洛縣警局感恩節將嚴打DUI
美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人

美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人
疫情不影響慈善機構獻愛心 派發免費感恩節食物

疫情不影響慈善機構獻愛心 派發免費感恩節食物
直播／防護用品+電腦數碼 感恩節囤貨看這裡

直播／防護用品+電腦數碼 感恩節囤貨看這裡
美國華人婦女聯合會向弱勢群體贈送感恩節禮物

美國華人婦女聯合會向弱勢群體贈送感恩節禮物
一洲焦點／疫苗、特赦與感恩節 白登團隊是良方或換湯不換藥？

一洲焦點／疫苗、特赦與感恩節 白登團隊是良方或換湯不換藥？

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？