聖縣日增確診創新高 議長：感恩節別聚會

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）開記者會呼籲感恩節期間務必全民防疫。（聖縣衛生局提供）

感恩節前夕，聖他克拉拉縣的疫情 卻進入高峰。聖縣衛生局統計，24日單日新增確診人數高達512例，其中住院數197例，雙雙創下疫情以來新高峰，目前聖他克拉拉谷醫療中心和私立醫院只剩68張加護病房的病床，可供新冠病毒重症使用，疫情相當嚴峻。

聖縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，聖縣已經到達新冠病毒疫情的臨界點，大家必須要改變防疫 方向，尤其現在進入假期，聖縣居民最好不要與家人、朋友舉行大型聚會，因為聚會很容易傳播病毒。

聖縣衛生局統計，目前縣內可用的重症加護病房只剩下68張床，包括聖他克拉拉谷醫療中心以及私立醫院。聖縣昨天也記錄到512例新增新冠病毒確診者，其中197例住院，兩個數字都創下單日新高紀錄。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，醫院的負荷量將是新冠病毒疫情發展的關鍵，也因此個人要保護自己和家人不要得到病毒，才不會讓醫院負荷量過重、醫療資源癱瘓。

聖縣衛生局表示，過去統計發現，只要假期過後，確診案例都會爆增，尤其感恩節傳統上是親友相聚的節日，政府官員才如此緊張擔心疫情狀況，尤其近來受到氣候影響，戶外無法久待，也因此不少人都將聚會挪到室內，而室內更是病毒容易傳播的溫床。

感恩節除了家人親友相聚外，出外購物也是病毒傳播的主因。聖縣衛生局表示，各商店務必遵守防疫指南，一般超市、雜貨店的顧客容納量為50%，服飾店、零售店、購物中心則為25%。

聖縣消防局除原本的消防業務外，也提供商家急難等支援服務。聖縣社區及商家參與小組主任貝雷特（Michael Balliet）表示，商家負有保護員工及大眾的法律、道德義務，也因此商家必須保持店內人數限制，並要強制執行戴口罩和社交距離 。