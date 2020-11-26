陳詩敏公布團隊成員 謝令宜加盟

陳詩敏（左）與謝令宜。（陳詩敏競選提供）

即將上任舊金山 市議員的陳詩敏（Connie Chan），公布了自己立法辦公室的四位團隊成員名單。在金山政界活躍多年的華裔 謝令宜（Frances Hsieh）將加盟，成為陳詩敏的立法助理。

謝令宜供職於市府多年，同時活躍於本地工會和民主黨的事務。她是已故政界領袖、僑領謝漢屏的女兒。

三位陳詩敏的立法助理分別是謝令宜，范義仁（Ian Fregosi），和明美（Kelly Groth）。范義仁是即將卸任的議員李麗嫦的立法助理，將過渡至陳詩敏的辦公室。明美則是陳詩敏的競選經理。另一位華裔顧亦婷（Victoria Gu），同樣是陳詩敏競選時期的工作人員，將在辦公室內擔任行政助理。

陳詩敏表示，非常驕傲能夠有這樣一個團隊，幫助租客和固定收入的屋主能夠安全留在家中，幫助小商業維持經營，讓市府的資源更公平地用來幫助市民。

陳詩敏是香港移民 ，13歲移民舊金山，畢業後在公務體系內供職多年後參政。她最終以120票左右、得票率0.4%的微弱領先差距，驚險擊敗對手邁珍（Marjan Philhour），讓金山列治文的議員席位保持在華人手中。