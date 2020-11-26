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勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗

編譯組╱灣區25日電
前舊金山市長勃朗(Willie Brown)說，紐森應該任命一名非裔女性，接替賀錦麗留下的加州參議員空缺。他建議的人選包括：芭芭拉李(Barbara Lee)、布里 德(London Breed)、巴斯(Karen Bass)和華特斯(Maxine Waters)。圖為芭芭拉李(右)、賀錦麗(右二)和紐森(右三)。(Getty Images)
前舊金山市長勃朗(Willie Brown)說，紐森應該任命一名非裔女性，接替賀錦麗留下的加州參議員空缺。他建議的人選包括：芭芭拉李(Barbara Lee)、布里 德(London Breed)、巴斯(Karen Bass)和華特斯(Maxine Waters)。圖為芭芭拉李(右)、賀錦麗(右二)和紐森(右三)。(Getty Images)

賀錦麗當選副總統，加州政壇正在為她留下的參議員空缺進行熱烈討論。按照州法規定，州長紐森可任命任何他認為適合的人接任。但他會任命誰？他沒有表示，所以各方政治勢力近日都公開遊說紐森，包括亞裔和西裔組織。最新的一遊說者是舊金山政壇大老勃朗(Willie Brown)，他說紐森應讓任命一名非裔女性作為接替者。

勃朗接受政治新聞網站Politico訪問時推薦四位非裔女性，包括已擔任聯邦眾議員31年的芭芭拉李(Barbara Lee)、只當了兩年舊金山市長的布里德(London Breed)、曾經一度與賀錦麗競爭白登副總統人選的巴斯(Karen Bass)、以及現任聯邦眾議院財務委員會主席華特斯(Maxine Waters)。

勃朗曾任舊金山市長(1996-2004)，而且在任期制實施前曾做了31年加州眾議員，並且擔任州眾議會議長15年，被視為加州議會史上最有影響力的議長。勃朗並不諱言，在1990年代時，他曾經與賀錦麗交往。

勃朗說，賀錦麗是加州史上第一位非裔聯邦參議員，所以現在再任命一名非裔女性參議員並不是不商合。而且賀錦麗是非裔，她留下的空缺，也應該由非裔補上，不應由其他族裔接替。

目前西裔的現任州務卿帕迪拉(Alex Padilla) 被視為紐森任命的大熱門，西裔團體近日持續呼籲紐森非任命西裔不可，因為加州170年來從來沒有過西裔參議員。而且西裔在加州有1600萬人，占了加州人口的40%。

但勃朗有不同意見，他認為西裔組織不應遊說紐森，以帕迪拉作接替者，因為賀錦麗是非裔，所以應用非裔作替補。如果留下空缺的是西裔，再用西裔去填補，那是應該的，但現在留下空缺的是非裔。

勃朗最後說，如果大家爭持不下，紐森倒不如自己任命自己，作為接替者好了。因為紐森只有53歲，前往國會發展的前途比留在加州當州長好，至少留在國會的時間要比當州長長久一些。

今年86歲的勃朗，曾任舊金山市長和州眾議會15年議長。(Getty Images...
今年86歲的勃朗，曾任舊金山市長和州眾議會15年議長。(Getty Images)

非裔 加州 賀錦麗

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