董事會換血 花園角停車場推假日優惠

華埠花園角停車場推出假日優惠。（本報檔案照片）

由社區經營的舊金山華埠 花園角停車場（Portsmouth Square Garage）的董事會，經歷一輪風波之後迎來新成員。像是社區人士李偉忠、李德志等，均已經加入董事會。

新的董事會也積極推出節假日的停車優惠活動，鼓勵民眾前往華埠消費購物和用餐，刺激經濟復甦。

從29日本 周日起，每周日在花園角停車場的停車費，全天只用八元。只要在清晨5時之前進入，晚上午夜零時之前離開，都是八元。管理方周日期間的優惠活動，就是為了讓民眾來到華埠消費的時候，能夠安全可靠地將車輛停放在停車場內。

平日周一至周五晚間，晚上5時之後進入停車，第二天凌晨2時之前離開，同樣最高只收八元。其餘的收費標準可以查詢交通局的網站：https://www.sfmta.com/garages-lots/portsmouth-square-garage。

同時花園角停車場也推出了月票的活動。如果是全時段都可以停車的月票類型，則是410元一個月。周一至周五（不含周末）早上7時至晚上8時之間的停車月票類型，則是325元。如果是一周七天的晚間5時30分至第二天9時30分之間的月票，則是115元。

此前花園角停車場一度傳出要轉手以維持經營，同時財務的情況也遭到多方質疑，引起風波。隨後由華埠社區代表形成的董事會進行成員換血，現在新的董事會也在積極謀求改變。