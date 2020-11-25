李小龍80歲冥誕 出生地東華醫院慶祝

活動準備了蛋糕，慶祝李小龍80歲誕辰。（記者李晗 / 攝影）

美籍華裔的傳奇武打電影明星李小龍 （Bruce Lee），1940年11月27日生於舊金山 華埠東華醫院（Chinese Hospital），今年是他的80歲誕辰。

11月24日，東華醫院特別為了李小龍的生日舉行慶祝儀式，並且切蛋糕。東華醫院董事長陳傑民、行政總裁張建清以及李小龍紀念品收藏家陳振輝（Jeff Chinn）出席活動。

張建清說，東華醫院在華埠社區屹立百年，接生過上萬個華裔嬰兒，也非常驕傲李小龍是東華醫院出生的寶寶。新冠疫情之後亞裔屢屢遭到歧視，張建清說，要重拾李小龍的精神，提高華人 在美國的形象和地位。

現任加州和舊金山許多華裔官員都是東華醫院出生，像是加州主計長余淑婷、市議會議長余鼎昂、市議員李麗嫦。不過如今東華醫院已經沒有為孕婦接生的服務。

李小龍紀念品收藏家陳振輝說，自己也是出生於東華醫院，但是小時候一直都羞於提起，因為身邊的人都是出生於主流大醫院。直到後來他得知李小龍也是出生在東華醫院，於是對於自己出生於東華醫院的事情備感驕傲。

東華醫院舊樓拆掉重建的時候，陳振輝還特別來到舊樓處把李小龍當時出生房間的窗戶搬走，留作紀念。他說，自己目前正在和美華歷史學會（CHSA）策畫紀念李小龍展覽，預計2021年11月會正式開幕。他透露，這個展覽將會關注於李小龍的華人身份以及對於華人社區的貢獻。

李小龍本名李振藩，1940年生於舊金山，隨後在香港長大，練習武術並且開始在中美兩地從影。李小龍參演的多部電影大獲成功，也讓他成了首位在好萊塢影片中擔任主角的華人影星。1973年，當時32歲的李小龍在香港拍戲期間，猝死於台灣女演員丁珮的寓所中，至今事件仍然有許多謎團。