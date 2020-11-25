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新冠確診攀升 金山醫療系統緊張

記者黃少華／舊金山報導
吳毅認為如果疫情持續惡化，舊金山的醫院可能將不堪負荷。（應急管理局直播視頻截圖）
吳毅認為如果疫情持續惡化，舊金山的醫院可能將不堪負荷。（應急管理局直播視頻截圖）

24日下午舉行的舊金山應急管理局華文媒體圓桌會上，疫情指揮中心亞裔事務專員吳毅（Kelvin Wu）表示，舊金山是全國新冠疫情死亡率最低的大都市，但市府不願意再失去任何一個人的生命。

吳毅引述了舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）24日當天午間記者會上提到的數據。舊金山「新型冠狀病毒」（COVID-19）累計確診病例已達1萬4662宗。其中158人死亡。本地感染個案和住院率近期持續攀升。18日以來的7天時間，舊金山日均新增確診病例118宗，高於11日至17日期間的日均新增病例95宗，更遠高於4日至10日期間的日均新增病例73宗。

吳毅表示，舊金山目前仍有充足床位應對目前的疫情。但如果疫情持續惡化，醫院可能將不堪負荷，也會導致更多人死亡。因此，考法克斯要求市民嚴格遵守衛生指南。按照目前的趨勢，舊金山很快將倒退至紫色層。

如果舊金山從目前的紅色層倒退至最嚴格的紫色層，將意味著很多已經重開的商業活動被迫再次關閉。包括：室內營業的宗教活動、電影院、健身房、博物館、水族館、動物園。戶外的旋轉木馬、摩天輪和小火車也要關閉。所有零售業都會受到嚴格限制，室內容量都會從50%減少至25%。唯一不受影響的是出售蔬果和肉類的食品市場。已經開放的學校還能繼續開放，還沒有開放的學校需要等待衛生官員的評估。戶外營業的公園、溜冰場、泳池、高爾夫球場可繼續開放。

吳毅說，如果倒退至紫色層，舊金山必須在48小時內執行州府相當於宵禁的局部居家令。市民每日晚上10時至次日凌晨5時需要待在家中。但市民仍可以外出購買必需品，餐館被允許繼續提供外賣服務。

市府強調，舊金山正面臨第三波疫情，一般市民需要聯繫自己的醫療健保提供商。市府開放的所有新冠病毒檢測站，都預留給必要行業員工、有症狀者、曾與確診者有密切接觸的人。吳毅警告，市民不要用市府的免費檢測去獲取陰性檢測結果，然後參加高風險活動。

金山公共衛生局公共信息專員袁美冰（Veronica Vien）在回答本報記者提問時表示，舊金山正緊跟州府步伐，致力於做好新冠疫苗分發和注射工作。她說，與確診者有關的前線醫護人員將首先獲得疫苗接種。而第一階段的疫苗是專門照顧高危人群。除了醫護人員，還有長者和病患。包括記者在內的媒體工作人員不在第一階段的疫苗接種計畫內，也沒有具體時間表。

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