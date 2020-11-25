商家若違防疫規定 聖他克拉拉縣將開罰

聖他克拉拉縣府宣布，將在感恩節連假嚴查店家有無遵守規定。（記者李榮／攝影）

感恩節周末即將到來，聖他克拉拉縣政府24日宣布，將加強新冠（COVID-19）疫情 期間要求商家遵守縣府規定，派出「商家合規小組」，確保商家合規、社區有更安全的節日購物季。縣府指出，新冠病例和住院人數在最近都創下了新高，並且以驚人的速度持續增長。民眾一定要特別留心，盡量不要旅遊，並且舉報不守規矩的商家。

聖縣政府表示，在本周四到周日之前，縣府如果查到違規，將直接開罰單，不會有寬限期。商家必須要遵守規定，縣府的人員會走訪人流量高的購物區，確保公眾的安全。在周四之前，縣府將持續讓商家改正不合規處，免除罰款。此外，零售業 必須遵守州政府晚上10時到清晨5時的宵禁令。超市、雜貨店和外賣的餐廳則不受此限。

縣府表示，商家合規小組的關注重點在於依衛生命令要求所更新及張貼的社交間距規程，以及可容人數限制。並且，在商店及購物中心內能維持社交距離 及可容人數。

對不合規定的商家，罰款從250元起跳，並且可能到數千元。根據不同不合規情事，商家可能被開不只一張的罰單。

「我們了解節日購物對聖他克拉拉縣的商家有多麼重要。」 聖他克克拉拉縣法律顧問威廉斯（James R. Williams） 指出，很多人想要在感恩節與家人與朋友相聚、外出購物，但疫情依然非常嚴峻，因此縣府一方面呼籲民眾注意疫情，不要在室內聚會；另一方面也要求店家遵守規定，並且針對違規的商家開罰。

依照目前規定，超市與雜貨店必須限制在不超過可容納人數的50%。服飾和零售業（包括購物商場）則是25%的限制。

聖縣社區及商家參與小組主任貝類特（Michael Balliet）補充，商家必須保持店內人數限制，並且要強制執行戴口罩和社交距離。同時，顧客要注意店外有無橘色的打勾標誌，確保商家有被批准合規的防疫計畫。如果民眾要舉報不合規的商家，可上網站: sccCOVIDconcerns.org。