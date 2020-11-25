我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

商家若違防疫規定 聖他克拉拉縣將開罰

記者李榮／灣區報導
聖他克拉拉縣府宣布，將在感恩節連假嚴查店家有無遵守規定。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣府宣布，將在感恩節連假嚴查店家有無遵守規定。（記者李榮／攝影）

感恩節周末即將到來，聖他克拉拉縣政府24日宣布，將加強新冠（COVID-19）疫情期間要求商家遵守縣府規定，派出「商家合規小組」，確保商家合規、社區有更安全的節日購物季。縣府指出，新冠病例和住院人數在最近都創下了新高，並且以驚人的速度持續增長。民眾一定要特別留心，盡量不要旅遊，並且舉報不守規矩的商家。

聖縣政府表示，在本周四到周日之前，縣府如果查到違規，將直接開罰單，不會有寬限期。商家必須要遵守規定，縣府的人員會走訪人流量高的購物區，確保公眾的安全。在周四之前，縣府將持續讓商家改正不合規處，免除罰款。此外，零售業必須遵守州政府晚上10時到清晨5時的宵禁令。超市、雜貨店和外賣的餐廳則不受此限。

縣府表示，商家合規小組的關注重點在於依衛生命令要求所更新及張貼的社交間距規程，以及可容人數限制。並且，在商店及購物中心內能維持社交距離及可容人數。

對不合規定的商家，罰款從250元起跳，並且可能到數千元。根據不同不合規情事，商家可能被開不只一張的罰單。

「我們了解節日購物對聖他克拉拉縣的商家有多麼重要。」 聖他克克拉拉縣法律顧問威廉斯（James R. Williams） 指出，很多人想要在感恩節與家人與朋友相聚、外出購物，但疫情依然非常嚴峻，因此縣府一方面呼籲民眾注意疫情，不要在室內聚會；另一方面也要求店家遵守規定，並且針對違規的商家開罰。

依照目前規定，超市與雜貨店必須限制在不超過可容納人數的50%。服飾和零售業（包括購物商場）則是25%的限制。

聖縣社區及商家參與小組主任貝類特（Michael Balliet）補充，商家必須保持店內人數限制，並且要強制執行戴口罩和社交距離。同時，顧客要注意店外有無橘色的打勾標誌，確保商家有被批准合規的防疫計畫。如果民眾要舉報不合規的商家，可上網站: sccCOVIDconcerns.org。

疫情 社交距離 零售業

上一則

賀錦麗參議員空缺 政壇籲紐森任命少數裔

下一則

新冠確診攀升 金山醫療系統緊張

延伸閱讀

市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節

市議員顧雅明邀媒體共慶感恩節
布碌崙華聯會線上慶感恩節 盼疫情消散能盡快相見

布碌崙華聯會線上慶感恩節 盼疫情消散能盡快相見

爺爺奶奶教兒孫 今年感恩節免禮

爺爺奶奶教兒孫 今年感恩節免禮
防範疫情 安老自助處感恩節戶外派餐

防範疫情 安老自助處感恩節戶外派餐
感恩節將至 麻州醫院：切勿旅行、參加大型聚會

感恩節將至 麻州醫院：切勿旅行、參加大型聚會
感恩節避疫 今年舊金山機場旅客減75%

感恩節避疫 今年舊金山機場旅客減75%

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情