全美過節預算 巴洛阿圖人花最多 前10名城市加州占4 都在灣區

儘管新冠疫情大流行，仍有54%購物人士期望增加2020年過節預算 ，個人理財網站「WalletHub」公布《2020城市佳節預算報告》，運用關鍵指標，例如城市居民收入、年齡、儲蓄與每月支出比例，來估計美國城市消費者最大過節支出預算。其中，全美年終節日過節居民打算花費最多的城市，由灣區城市巴洛阿圖居冠。而在前十名中，加州 占四名，且全部都在灣區。

以下是前十名過節預算最多城市與個人預算金額，排名依序為：第1名北加 州巴洛阿圖3056元、第2名德州Flower Mound城市2973元、第3名伊利諾州瑞柏市(Naperville)2867元、第4名北加州桑尼維爾2829元、第5名麻州紐頓(Newton)2768元、第6名德州伍德蘭（Woodlands）2729元、第7名德州Sugar Land城市2728元、第8名北加州聖馬刁 2722元、第9名北加州山景城2704元、第10名佛州魏斯頓(Weston)2698元。

其餘進入前50名的灣區城市，還包括第11名佛利蒙2684元、第12名聖塔克拉拉2673元、第13名密爾比達市2610元、第22名聯合市2327元、第27名聖拉蒙2267元、第28名核桃溪2261元、第38名紅木城1964元、第43名德利市1905元、第45名布利桑頓1869元、第48名舊金山市1786元。

有關節日支出的其他重要統計中，債務與收入比例中，麻州劍橋市最低為16.16%，比最高加州Hesperia的65.80%高出4.1倍。支出與收入比例，北加巴洛阿圖最低為57.90%，比最高的喬治亞阿伯尼市99.21%高出1.7倍。儲蓄及每月支出比例，阿拉巴馬州胡佛市最高為203.78%，比最低的加州霍桑市93.84%高出2.2倍。

除了新冠疫情外，節日購物者也須面臨信用卡債。根據WalletHub數據，2020年美國家庭平均信用卡債為7938元。今年初始，美國共有超過1兆元信用卡債務，但之後略有下降，部分原因可能是發放紓困金而促使民眾償還卡債。