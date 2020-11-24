我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

「隱藏持槍證」賄賂案 地檢長：成洙一案已調查2年

記者李榮／聖荷西報導
聖縣檢察長羅森（左二）強調，沒有人能在法律之上。（記者李榮／攝影）
聖縣檢察長羅森（左二）強調，沒有人能在法律之上。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣警局「隱藏持槍證」賄賂案雪球愈滾愈大，大陪審團上周決定起訴聖縣副警長成洙一（Rick Sung），指控他涉嫌與警長辦公室透過隱藏式攜槍執照發放，換取政治競選經費。聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）23日早上召開記者會簡介案情，並強調「這不是民主政治的運作模式，沒有人在法律之上」。

羅森指出，地檢處調查此案件已經兩年。結果發現成洙一與手下、聖縣警局大隊長傑森（James Jensen），在審理發放隱藏持槍證時，刻意壓住申請案件，直到拿到對價的交換。

依照聖他克拉拉縣地檢處的調查，以蘋果公司的案例來說，成洙一與傑森曾要求蘋果公司的全球安全長摩爾（Thomas Moyer）允諾捐贈價值約7萬元的iPad給聖他克拉拉縣警局。另外，案件中也顯示，成洙一暫時壓住一位保險經紀恰達（Harpreet Chadha）隱藏持槍證的申請，後來恰達答應花了6000元的聖荷西鯊魚（San Jose Sharks）隊比賽包廂費，讓聖他克拉拉縣警局長史密斯與家人，以及一些史密斯的重要支持者，在包廂內慶祝。

羅森指出，成洙一是聖他克拉拉縣警局的第二把手，也是非常高階的警官。無論在聖他克拉拉縣，或是全國的其他地方，如此高階的警官涉及這類的刑事案件是非常少見的情況。

目前聖他克拉拉縣警長史密斯（ Laurie Smith）並沒有被起訴，外界也都很好奇史密斯是否也會被捲入。對此羅森指出，他不能評論沒有被起訴的個人。

在被問到在這些案件中，誰是「受惠者」（beneficiary）？羅森表示，目前只能說，當事人有人是「要求賄賂」、索賄。在今天宣布的案件中，要求賄賂的是成洙一；而給予賄賂的是摩爾與恰達。

「這不是民主政治應該有的運作方式。」羅森進一步指出，這種「給予才有的拿」的模式是違法的，「高階的執法人員如此行為，是玷污（tarnish）了警徽。」

羅森強調，用金錢、或者承諾（在其他方面）幫忙，才能拿到「隱藏持槍證」，不是民主政治的機制，「這次的調查，以及起訴，才是我們民主政治運作的方式，沒有人在法律之上。」

隱藏持槍證審理原本非常嚴格，依照規定，申請隱藏持槍證必須要遵循一定的行政程序，郵寄資料後等待審查。然而依據聖縣地檢處先前的調查，如果是詹森的貴賓（VIP），詹森就會親自審查申請表，甚至還幫忙填好表格。而這次的調查又顯示，成洙一壓住申請表，直到申請人拿出對價的捐助或贊助。

編輯推薦

蘋果 保險 聖荷西

上一則

這是加州最新的電子煙法律：請有此處了解

下一則

輔導貧困學童 華生李曉琳發起免費網課

延伸閱讀

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月
涉售隱藏攜槍證 聖縣副警長成洙一遭大陪審團起訴

涉售隱藏攜槍證 聖縣副警長成洙一遭大陪審團起訴
不在籍選票翻身…長島民主黨州參議員高蘭連任

不在籍選票翻身…長島民主黨州參議員高蘭連任
場邊人語／原地站起 誓不放棄

場邊人語／原地站起 誓不放棄
史密斯太太的掌上明珠

史密斯太太的掌上明珠
小兵糗了！英陸軍參謀總長視察軍隊 搭直升機竟被丟包

小兵糗了！英陸軍參謀總長視察軍隊 搭直升機竟被丟包

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
新冠疫情促使美國大部分公司改為遠距工作，聯邦移民官員似乎開始家訪，以確定是否有詐騙行為。(網路截圖)

遠距工作 移民局「家訪」嚴查H-1B員工

2020-11-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」