「隱藏持槍證」賄賂案 地檢長：成洙一案已調查2年

聖縣檢察長羅森（左二）強調，沒有人能在法律之上。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣警局「隱藏持槍證」賄賂案雪球愈滾愈大，大陪審團上周決定起訴聖縣副警長成洙一（Rick Sung），指控他涉嫌與警長辦公室透過隱藏式攜槍執照發放，換取政治競選經費。聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）23日早上召開記者會簡介案情，並強調「這不是民主政治的運作模式，沒有人在法律之上」。

羅森指出，地檢處調查此案件已經兩年。結果發現成洙一與手下、聖縣警局大隊長傑森（James Jensen），在審理發放隱藏持槍證時，刻意壓住申請案件，直到拿到對價的交換。

依照聖他克拉拉縣地檢處的調查，以蘋果 公司的案例來說，成洙一與傑森曾要求蘋果公司的全球安全長摩爾（Thomas Moyer）允諾捐贈價值約7萬元的iPad給聖他克拉拉縣警局。另外，案件中也顯示，成洙一暫時壓住一位保險 經紀恰達（Harpreet Chadha）隱藏持槍證的申請，後來恰達答應花了6000元的聖荷西 鯊魚（San Jose Sharks）隊比賽包廂費，讓聖他克拉拉縣警局長史密斯與家人，以及一些史密斯的重要支持者，在包廂內慶祝。

羅森指出，成洙一是聖他克拉拉縣警局的第二把手，也是非常高階的警官。無論在聖他克拉拉縣，或是全國的其他地方，如此高階的警官涉及這類的刑事案件是非常少見的情況。

目前聖他克拉拉縣警長史密斯（ Laurie Smith）並沒有被起訴，外界也都很好奇史密斯是否也會被捲入。對此羅森指出，他不能評論沒有被起訴的個人。

在被問到在這些案件中，誰是「受惠者」（beneficiary）？羅森表示，目前只能說，當事人有人是「要求賄賂」、索賄。在今天宣布的案件中，要求賄賂的是成洙一；而給予賄賂的是摩爾與恰達。

「這不是民主政治應該有的運作方式。」羅森進一步指出，這種「給予才有的拿」的模式是違法的，「高階的執法人員如此行為，是玷污（tarnish）了警徽。」

羅森強調，用金錢、或者承諾（在其他方面）幫忙，才能拿到「隱藏持槍證」，不是民主政治的機制，「這次的調查，以及起訴，才是我們民主政治運作的方式，沒有人在法律之上。」

隱藏持槍證審理原本非常嚴格，依照規定，申請隱藏持槍證必須要遵循一定的行政程序，郵寄資料後等待審查。然而依據聖縣地檢處先前的調查，如果是詹森的貴賓（VIP），詹森就會親自審查申請表，甚至還幫忙填好表格。而這次的調查又顯示，成洙一壓住申請表，直到申請人拿出對價的捐助或贊助。