成洙一與華人相熟 社區人士惋惜

成洙一被起訴，可能面臨牢獄之災。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

聖他克拉拉縣副警長成洙一（Rick Sung）被陪審團起訴，地檢處並大動作召開記者會說明案情。消息傳出，在華人 社區引起廣泛的討論。特別是成洙一向與移民 社區相熟，無論是警民教育、華運會等社區活動，還是協助促進移民與主流之間的聯繫，成洙一都非常熱心，「而且即使不斷升官，成洙一的態度還是一樣，始終親切，不會大小眼。」

成洙一是韓國移民，15歲來美，住在密爾比達至今，育有三個小孩。西谷社區學院、聖荷西州大犯罪學系畢業後，他曾在科技公司上過班，後來又曾經營豆腐鍋與日本料理店，一直到年近30歲他才加入警局。雖然從基層做起，但是他勤勞、負責、反應快，很快受到長官賞識，一路從警員、巡官，升到小隊長、大隊長，助理警局長，幾年前又升為副局長。升官速度之快，官階之高，在以亞裔 為少數的執法人員環境中非常難得，更何況他本身還是1.5代的移民。

一位華人僑領就指出，成洙一對於華人非常友善，或許是因為自己也是移民的關係，很了解華人的文化與需求。除了在警政與治安上幫忙以外，無論是華運會辦活動安排警車開道，或是重要的人物來南灣的維安與秩序上，成洙一都幫了很多忙，沒想到會他被捲入持槍證發放的風波。

「這賄賂的錢看來也不是給他的。」這位女僑領指出，從目前的情況看來，成洙一可能是幫他的長官競選時所扯出的政治捐助風波，並非私德有問題；而且大家都是移民到美國，就移民的角度來看，也想不透為什麼在這種情況，「只有成洙一有事，難道這也是因為他是亞裔嗎？」

她表示，一方面，成洙一已是華人社區老朋友，另方面很多其他僑界人士都惋惜成洙一的遭遇，難以接受好不容易經營的華人社區與主流警政關係就如此斷送。